V dresu největšího rivala. 3 bývalí hráči Sparty, kteří v současné době patří Slavii

Jen o pár měsíců později přišel do Slavie. V Edenu však během tří sezon odehrál kvůli vážným zraněním pouze 18 ligových utkání. V aktuální sezoně se dostal na hřiště pouze jednou – po více než roční pauze naskočil do nedělního derby se Spartou. Odehrál celých 90 minut a kvalitním výkonem přispěl k výhře 2:0.

Osmadvacetiletý stoper David Hovorka je odchovancem Sparty, za první tým však odehrál v lize jen 19 utkání během sezony 2017/18. Poprvé nakoukl do nejvyšší soutěže v dresu Liberce, kam jej z Letné nechali odejít v roce 2015. O necelé dva roky později ho však pražský klub získal zpět. V sezoně 2018/19 byl odeslán na hostování do Jablonce, kam nakonec přestoupil v lednu roku 2019.

Ondřej Kúdela

I ve čtyřiatřiceti letech má Ondřej Kúdela podle portálu TransferMarkt ještě hodnotu jednoho milionu eur, ale jeho cena jde – celkem logicky – rychle dolů. Nejvýš vystoupala před dvěma lety, kdy byla na dvojnásobku. Sestupový trend umocňuje nejen věk, ale též dlouhodobé zranění kotníku. V aktuálním ročníku odehrál jen čtyři zápasy, ve kterých vstřelil jednu branku a viděl dvě žluté karty.

Kúdela je odchovancem Slovácka, kde bohatou a úspěšnou kariéru odstartoval. Po úspěchu na mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2007, kde český tým získal stříbrné medaile a talentovaný zadák na tom měl velký podíl, ho získala Sparta. Letenský klub ho nejprve poslal na hostování do Kladna, po návratu do Prahy naskočil v sezoně 2008/09 do šesti ligových utkání, načež ho Sparta v lednu 2009 prodala do Mladé Boleslavi. Přes pozdější roční angažmá v Liberci se v roce 2018 upsal Slavii, které už pomohl ke třem mistrovským titulům.

Foto: Profimedia.cz