V dresu největšího rivala. 3 bývalí hráči Slavie, kteří v současné době patří Spartě

Jednadvacetiletý bratislavský rodák Jakub Surovčík už od deseti let fotbalově vyrůstal v pražské Slavii. Objevil se na několikaměsíčním hostování ve Vlašimi a pak nastupoval za šešívaný B tým. V Edenu s ním ale už nepočítali a tak předloni v lednu odešel jako volný hráč do Jablonce. Na severu Čech podepsal smlouvu do roku 2024. Do branky se v prvoligovém utkání dostal třikrát, ale vychytal jen jednu remízu.

Jan Kuchta

Jan Kuchta předloni v létě přerušil angažmá v Lokomotivu Moskva, kde měl podepsaný kontrakt do roku 2026, a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli však do Slavie, odkud do Ruska odcházel za téměř 120 milionů korun, a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde byl nejprve na dvouleté hostování, které se loni v létě změnilo v přestup. Smlouvu na Letné podepsal do roku 2026 a zdá se, že to byl pro klub celkem dobrý obchod. Sedmadvacetiletý borec je jedním z pilířů týmu kouče Briana Priskeho.

Foto: Profimedia.cz