V Burnley už pokračovat (asi) nebude. Podívejte se, kam by mohl zamířit Matěj Vydra

Je jedním z mála českých fotbalistů, který se dokázal udržet v Anglii. Jenže devětadvacetiletý Matěj Vydra v Burnley příliš nehraje a po sezoně nejspíš změní dres. V létě mu totiž končí smlouva, a tak se řeší, kudy se vydá jeho fotbalová cesta dál. Portál burnleyexpress.net přinesl pár tipů - najdete je v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz

Anglie Pravda, v Burnley toho Matěj Vydra rozhodně nenahrál tolik, kolik by si přál, v Anglii si ale za poslední léta stihl udělat slušné jméno. Hodně se mu dařilo třeba ve Watfordu, a tak není divu, že situaci okolo něj sledují i další anglické kluby. Na ostrovech působil taky ve West Bromwichi Albion, Readingu a Derby. Foto: Profimedia.cz

Německo Ne, na žádný z velkoklubů to už nebude, Matěj Vydra si ale klidně může vyzkoušet jiné zajímavé angažmá. Údajně ho lákají třeba do Německa, kde už úspěšně působí Vladimír Darida, Patrik Schick nebo Pavel Kadeřábek. Devětadvacetiletý útočník by se v Německu mohl ještě prosadit. Foto: Profimedia.cz

Turecko Zajímavou variantu nabízí také Turecko, který disponuje silnými finančními možnostmi. Do Turecka chodí hodně známých fotbalistů a Vydra by nebyl prvním ani posledním, který by z Anglie tímto směrem zamířil. Otázkou je, zda jej sleduje některý z elitních klubů, nebo týmy, které už tak slavné nejsou. Foto: Profimedia.cz