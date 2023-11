V 72 letech na vrcholu. Podívejte se, které ligové týmy trénoval Miroslav Koubek

Viktoria Plzeň

Koubek v lize začínal v Plzni, se kterou podepsal smlouvu v roce 2000. V ročníku 2000/01 ale s Viktorkou spadl do druhé ligy a v polovině následující sezony v klubu skončil. Na západ Čech se vrátil v létě roku 2014, kdy nahradil Dušana Uhrina mladšího. S Plzní získal titul a následně i domácí Superpohár. Jenže vstup do sezony 2015/16 Viktorce nevyšel, tým neprošel do Ligy mistrů a Koubek na lavičce skončil.