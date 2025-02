Uzavřený účet. 3 posily, které v lednovém přestupním termínu získala plzeňská Viktoria

Přestože se může zdát, že náskok Slavie na čele tabulky Chance ligy je tak veliký, že by jej sešívaní mohli udržet až do závěrečného kola, jarní část soutěže může přinést nejedno překvapení. Účtovat s bojem o mistrovský titul na začátku února by bylo značně předčasné. Promluvit do něj stále může i Plzeň. Viktoria přivedla během lednového přestupního termínu do týmu tři posily. Najdete je v následujících kapitolách.