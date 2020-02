Už se to rýsuje. Podívejte se, kteří Češi z NHL by mohli být volní pro mistrovství světa

Základní část NHL sice nabídne ještě řadu dramatických momentů, už teď se ale začínají oddělovat týmy, které se zřejmě neobjeví v play-off. A je mezi nimi i několik mančaftů s českými hokejisty, kteří by si tak mohli zahrát na mistrovství světa ve Švýcarsku. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

V sezoně 2017/18 odehrál 68 zápasů a posbíral v nich 25 bodů. Loni už ale tolik prostoru nedostal a v létě odešel z Detroitu do Los Angeles. Za Kings šestadvacetiletý forvard dosud nastoupil jen do čtyři zápasů, stihl v nich však dát tři branky.

Nastoupil na posledních dvou šampionátech a pokaždé patřil k nejlepším českým hráčům. Pilířem národního týmu by se mohl stát i ve Švýcarsku, jeho Detroitu se totiž vůbec nedaří a je nejhorším týmem celé NHL. Dvaadvacetiletý bek však podává velmi dobré výkony a letos dal už devět branek, ke kterým přidal 19 asistencí.

San Jose mělo před začátkem sezony velké ambice, jenže letošní ročník Sharks zatím vůbec nevychází. Tomáš Hertl se zranil a má po sezoně, volný by však měl být Lukáš Radil. Jenže devětadvacetiletému útočníkovi se letos moc nedaří, v NHL odehrál jen 14 zápasů a ani jednou v nich nebodoval.

Na světovém šampionátu by si mohl zahrát i Filip Zadina. Dvacetiletý útočník se letos zabydlel v sestavě Detroitu a v 28 zápasech posbíral 15 (8+7) bodů. Líbil by se vám ve Švýcarsku?

Pavel Zacha (New Jersey Devils)

Do play-off s největší pravděpodobností nepostoupí ani New Jersey Devils a k dispozici tak bude i Pavel Zacha. Ten mohl přijet na šampionát i loni, nabídku Miloše Říhy ale odmítl. Jak to s dvaadvacetiletým forvardem Devils, který letos posbíral 23 bodů a útočí na své zámořské maximum, dopadne letos?

Foto: Profimedia.cz