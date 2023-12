Už se mluví o náhradě. 3 brankáři, kteří v Plzni mohou vystřídat Jindřicha Staňka

Reprezentační gólman Jindřich Staněk je považován za jednoho z nejlepších brankářů ligy. Čekalo se, že vyzkouší zahraničí, místo toho by ale mohl odejít do Slavie. Kdo by jej pak ve Viktorce nahradil? Podívejte se.

Pokračování 2 / 5 Viktor Baier Pokud Staněk z Plzně odejde, bude to pro Viktorku problém. Ovšem možné ne až takový, jak se na první pohled může zdát. Západočeši si totiž piplají osmnáctiletého Viktora Baiera, který zaujal i Bayern Mnichov. V lize si zatím připsal jeden start, další dva přidal v Konferenční lize, kde vychytal čistá konta proti Dinamu Záhřeb a Ballkani. Vedl si jako zkušený mazák, v Plzni si od něj hodně slibují. Stane se z něj nová jednička? Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 5 Martin Jedlička Další z možností. Pětadvacetiletý Martin Jedlička v lize chytal za Mladou Boleslav a Bohemians, stále je však hráčem Viktorky. Ta jej poslala hostovat do Ďolíčku, odkud si jej pořád může stáhnout. V pražském klubu prokazuje velmi dobrou formu a ve Viktorce by se mohl porvat o post jedničky. Je otázkou, co s ním bude dál. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 5 Antonín Kinský Pokud Staněk do Slavie skutečně odejde, měli by za něj na západě Čech získat kromě vysokého odstupného i hráčskou kompenzaci. Mluví se například o tom, že by do Plzně mohl odejít dvacetiletý Antonín Kinský, který loni působil ve Vyškově a letos ze Slavie hostuje v Pardubicích. Je v něm veliký potenciál, Plzeň by díky němu získala velkou kvalitu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 5 Další možnosti Plzeň má na soupisce i další gólmany, nezdá se však příliš pravděpodobné, že by se někdo z nich stal novou jedničkou. Devětadvacetiletý Slovák Marián Tvrdoň letos sice šanci dostal, ale příliš nepřesvědčil. O tři roky mladší Dominik Sváček se do akce nedostal ani jednou. Foto: Profimedia.cz