Už patří mezi legendy. 7 veteránů ze sezony 2023/24, kteří mají na kontě přes 1300 zápasů v NHL

7. Corey Perry (Kanada) – 1311 zápasů

Hrát proti kanadskému útočníkovi Coreymu Perrymu je pro každého soupeře strašně nepříjemné. Vyznává totiž agresivní styl, má zalíbení v sekání, hákování a sestřelování protivníků v každém okamžiku, kdy je to jen trochu možné. Kromě toho mu nedělá problém verbálně urážet každého soupeře, který se mu znelíbí. Kdysi to všechno vyvažoval skvělou produktivitou a v ročníku 2010/11 dokonce nastřílel 50 branek, v posledních sezonách už ale jeho výkony upadly do průměru. Vítězi Stanley Cupu, olympijskému šampionovi a zlatému medailistovi z mistrovství světa, který patří mezi vyvolené v Triple Gold Clubu, skončil loni v létě dvouletý kontrakt v Tampě Bay. Ve věku 38 let už nemohl čekat smlouvu na více než jednu sezonu. A právě takovou mu nabídli v Chicagu. Tam však dlouho nevydržel. Klub s Perrym ukončil smlouvu. Ostřílený borec však zůstal bez práce jen dva měsíce a v lednu se do konce sezo