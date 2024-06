Už patří mezi legendy. 10 aktivních hráčů, kteří nasbírali v NHL nejvíc bodů

Část 1 / 11



Nahlédli jsme do historických statistik NHL a vytvořili jsme žebříček z aktivních hráčů, tedy z těch, kteří naskočili na led v sezoně 2023/24 a dosud neoznámili odchod do sportovního důchodu, podle počtu kanadských bodů, které nasbírali v základní části soutěže. Najdete jej v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 11 10. Nicklas Bäckström (Švédsko) Věk: 36 let

Klub(y): Washington Capitals

Počet odehraných zápasů v základní části NHL: 1105

Počet kanadských bodů v základní části NHL: 1033 (271 + 762)

Pořadí v historické tabulce NHL podle počtu bodů: 86. místo Do konce sezony 2024/25 má útočník Nicklas Bäckström podepsanou smlouvu ve Washingtonu. V klubu z hlavního města USA je už nyní živoucí legendou a jedním z kultovních hráčů. Capitals ho draftovali v roce 2006 jako čtvrtého v celkovém pořadí a od sezony 2007/08 byl součástí týmu. Dosud zvládl odehrát 1105 utkání a zaznamenal v nich 1033 bodů (271+762). 13 aktivních hráčů, kteří zaznamenali v bojích o Stanley Cup aspoň 100 bodů Dvojnásobný mistr světa a stříbrný olympijský medailista pomohl Washingtonu v roce 2018 velmi výrazně k historicky prvnímu zisku Stanley Cupu. V přesilovkách, které si bez něho nešlo představit, významně těžil ze spolupráce s Alexandrem Ovečkinem. Velkou část milé sezony však byl kvůli zdravotním problémům mimo hru a rozhodl se, že si dá si od hokeje oddech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 11 9. John Tavares (Kanada) Věk: 33 let

Klub(y): New York Islanders, Toronto Maple Leafs

Počet odehraných zápasů v základní části NHL: 1109

Počet kanadských bodů v základní části NHL: 1040 (456 + 584)

Pořadí v historické tabulce NHL podle počtu bodů: 81. místo John Tavares je báječným kanonýrem, který má nesmírně šikovné ruce a k tomu chytrou hlavu, která umí vymýšlet šance i pro spoluhráče. Právě jeho osobnost až do konce sezony 2017/18 povyšovala lehce nadprůměrný celek New Yorku Islanders kvalitativně mnohem výš. A to je přesně ten faktor, který charakterizuje velkého hráče. Nyní dělá to samé v dresu s kapitánským céčkem v Torontu. Srovnání dvou jedniček draftů. Je lepší Steven Stamkos, nebo John Tavares? V době, kdy je Tavares na ledě, neexistuje pro mužstvo, v něm hraje, nic nemožného. Je totiž neskutečně nebezpečným forvardem, který dokáže vytvořit šanci nebo dát gól prakticky z ničeho. Jeho velkou devizou je moment překvapení. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 11 8. Claude Giroux (Kanada) Věk: 36 let

Klub(y): Philadelphia Flyers, Florida Panthers, Ottawa Senators

Počet odehraných zápasů v základní části NHL: 1182

Počet kanadských bodů v základní části NHL: 1066 (350 + 716)

Pořadí v historické tabulce NHL podle počtu bodů: 72. místo Není velký, není ani nejrychlejší a nevyniká silou. Snad proto si ho vybrala Philadelphia v roce 2006 „až“ jako 22. hráče v draftu. Jenže Claude Giroux možná umí hrát hokej lépe než kdokoli jiný na této planetě, byť to fanoušci mnohých dalších hvězd patrně nebudou chtít uznat. Trumfy pro přečíslení. 10 hráčů z NHL, kteří od sezony 2013/14 nasbírali nejvíc bodů v přesilovkách V sezoně 2011/12 zářil vedle Jaromíra Jágra a v základní části nasbíral úctyhodných 93 bodů. Ve zkráceném ročníku 2012/13 měl průměr rovný bod na zápas, v sezoně 2013/14 skončil se ziskem 86 bodů (28+58) v 82 zápasech. V ročníku 2017/18 se poprvé v kariéře dostal nad stobodovou hranici. Není to tedy náhoda, že deset let nosil na dresu kapitánské céčko. To už ale neplatí. V sezoně 2021/22 byl vytrejdován na Floridu a od té následující hraje v barvách Ottawy. V 36 letech patří k hráčům, kteří podávají v posledních sezonách v NHL nejkonzistentnější výkony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 11 7. Joe Pavelski (USA) Věk: 39 let

Klub(y): San Jose Sharks, Dallas Stars

Počet odehraných zápasů v základní části NHL: 1332

Počet kanadských bodů v základní části NHL: 1068 (476 + 592)

Pořadí v historické tabulce NHL podle počtu bodů: 71. místo V San Jose, které amerického útočníka Joea Pavelskiho draftovalo v roce 2003 v sedmém kole jako 205. v celkovém pořadí, od něho asi nečekali žádné zázraky, ale v roce 2006 mu dali příležitost v prvním týmu a dobře udělali. Od té doby odehrál během 18 sezon v NHL 1332 zápasů a nasbíral do statistik v základní části soutěže přes tisíc bodů. Od ročníku 2019/20 válí v barvách Dallasu. 13 největších legend v historii San Jose Sharks. Patří mezi ně i Tomáš Hertl Pavelski patří k nejlépe bránícím útočníkům v NHL. Mezi jeho největší přednosti patří kreativita a předvídavost. Není vyloučeno, že víkendový šestý finálový zápas Západní konference s Ednontonem, po němž texaský klub ukončil svou letošní pouť vyřazovacími boji o Stanley Cup, byl jeho posledním v kariéře, protože mu na začátku prázdnin vyprší kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 11 6. Steven Stamkos (Kanada) Věk: 34 let

Klub(y): Tampa Bay Lightning

Počet odehraných zápasů v základní části NHL: 1082

Počet kanadských bodů v základní části NHL: 1137 (555 + 582)

Pořadí v historické tabulce NHL podle počtu bodů: 60. místo Steven Stamkos je čistokrevným snajprem, který jde energicky a bleskurychle za gólem. Někdy dá přednost střele na branku, jindy chytře nahrává. Skauti Tampy Bay dobře věděli, co dělají, když si ho vybrali v roce 2008 jako prvního hráče v celkovém pořadí draftu. Jaromír Jágr a spol. 20 nejlepších hokejistů v historii NHL, kteří se narodili v únoru Dvakrát už přivedl Lightning k zisku Stanley Cupu a v aktuální sezoně opět patří k nejproduktivnějším hráčům soutěže a drží si průměr jednoho bodu na utkání. Vynikající a výbušný bruslař se na začátku prázdnin stane volným hráčem a je otázkou, jestli poprvé v kariéře nezamíří za novou výzvou do jiného klubu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 11 5. Anže Kopitar (Slovinsko) Věk: 36 let

Klub(y): Los Angeles Kings

Počet odehraných zápasů v základní části NHL: 1373

Počet kanadských bodů v základní části NHL: 1211 (419 + 792)

Pořadí v historické tabulce NHL podle počtu bodů: 48. místo Kdo by před lety řekl, že slovinský hokejista bude patřit k nejoslnivějším hvězdám NHL? Ale je to tak. Anže Kopitar je „balkánským zjevením“ v nejslavnější hokejové soutěži světa. Už patří mezi legendy. 7 veteránů ze sezony 2023/24, kteří mají na kontě přes 1300 zápasů v NHL V roce 2005 se stal jedenáctým draftovaným hráčem. Dnes je jedním z nejuznávanějších centrů soutěže a zároveň jedním z nejlépe bránících středních útočníků v NHL. Od sezony 2007/08 dokázal desetkrát během ročníku nastřílet 25 a víc gólů a nikdy neměl ve statistikách méně než 50 bodů (vyjma zkráceného ročníku 2012/13). V uplynulé sezoně byl opět k nezastavení. Nejlepší hokejová léta má sice za sebou, ale pořád má vysokou výkonnost a navíc moře zkušeností. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 11 4. Patrick Kane (USA) Věk: 35 let

Klub(y): Chicago Blackhawks, New York Rangers, Detroit Red Wings

Počet odehraných zápasů v základní části NHL: 1230

Počet kanadských bodů v základní části NHL: 1284 (471 + 813)

Pořadí v historické tabulce NHL podle počtu bodů: 38. místo Americký útočník Patrick Kane je řadu let jedním z nejlepších hokejistů na světě. Během dosavadní kariéry se už radoval z Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče ligy a také ze zisku Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu v NHL. Stal se prvním rodilým Američanem, který toto ocenění získal. Je také držitelem Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže a s Chicagem už třikrát vyválčil Stanley Cup. Za úspěch na ledě vděčí 178 centimetrů vysoký a 80 kilogramů vážící borec kromě jiného také neobyčejné obratnosti, hbitosti a technickým dovednostem. Hokejové hvězdy a legendy. Toto je 25 nejlepších rodilých Američanů v historii NHL Od chvíle, kdy byl v roce 2007 draftován jako první hráč v celkovém pořadí, spojil kariéru s Chicagem, ale v průběhu sezony 2022/23 klub opustil a zamířil do New Yorku Rangers, kde mu pak vypršela lukrativní osmiletá smlouva. Novou podepsal až v průběhu uplynulého ročníku a upsal se na jeden rok Detroitu. Nyní se proslýchá, že by se mohl opět vrátit do Chicaga. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 11 3. Jevgenij Malkin (Rusko) Věk: 37 let

Klub(y): Pittsburgh Penguins

Počet odehraných zápasů v základní části NHL: 1145

Počet kanadských bodů v základní části NHL: 1296 (498 + 798)

Pořadí v historické tabulce NHL podle počtu bodů: 37. místo Když má svůj den, není na světě lepšího hokejisty. Bruslí jako Sergej Fjodorov, umí si pokrýt puk jako Jaromír Jágr a dokáže prosvištět mezi obránci jako Mario Lemieux. To je stručná vizitka Jevgenije Malkina. Matadoři z bojů o Stanley Cup. 9 aktivních hráčů, kteří odehráli aspoň 150 zápasů v play-off NHL Sedmatřicetiletý forvard má na kontě tři sezony, ve kterých nasbíral v základní části NHL přes sto bodů, a kdyby odehrál všechny zápasy v některých z minulých ročníků, nejspíš by se přes tuto hranici dostal víckrát. V Pittsburghu si ho smluvně pojistili do roku 2026 a vyplácí mu průměrně ročně 6,5 milionu dolarů, což jsou na hráče v jeho věku hodně velké peníze. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu NHL odehrál už přes 1145 utkání a drží si skvělý průměr více než bodu na utkání (1,13). Více než bod na utkání má také ve statistikách play-off. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 11 2. Alexandr Ovečkin (Rusko) Věk: 38 let

Klub(y): Washington Capitals

Počet odehraných zápasů v základní části NHL: 1426

Počet kanadských bodů v základní části NHL: 1550 (853 + 697)

Pořadí v historické tabulce NHL podle počtu bodů: 13. místo Není pochyb tom, že Alexandr Ovečkin je jednou z největších postav v historii světového hokeje. O jeho kvalitách svědčí suché statistické údaje, které říkají, že si drží průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas. Ovečkinův vstup do nejslavnější hokejové soutěže na světě byl impozantní. V roce 2006 se stal nejlepším nováčkem sezony. Během první stovky zápasů v NHL dokázal nastřílet 64 branek, což je víc, než se povedlo Gretzkymu, Lemieuxovi či Crosbymu. Ve stejném období nasbíral 128 bodů a ve statistikách za sebou nechal mimo jiné třeba Lindrose nebo Forsberga. Mistři svého řemesla. 13 nejlepších levých křídel v historii světového hokeje Je jediným hráčem v historii, který byl jmenován do první pětky All-Star týmu v pěti prvních sezonách v NHL. Třikrát už vyhrál Hart Memorial Trophy a stal se teprve osmým hráčem v historii, jemuž se to podařilo. Jedenkrát byl oceněn Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování a devětkrát se stal držitelem Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. Ve sbírce má také tři zlaté medaile z mistrovství světa a v roce 2018 se konečně radoval i ze zisku Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 11 1. Sidney Crosby (Kanada) Věk: 36 let

Klub(y): Pittsburgh Penguins

Počet odehraných zápasů v základní části NHL: 1272

Počet kanadských bodů v základní části NHL: 1596 (592 + 1004)

Pořadí v historické tabulce NHL podle počtu bodů: 10. místo Co dělá ze Sidneyho Crosbyho jednoho z nejlepších útočníků posledních let v NHL? Maličkosti. Ve všem je o krůček před svými soupeři – nejen v bruslení, ale především v myšlení. Stejně jako kdysi Wayne Gretzky dokáže vymyslet úžasné věci, které často jeho spoluhráči ani nestíhají pochopit. Že má výjimečný talent, to se vědělo už velmi záhy. Ještě než byl draftován, skloňovala se v souvislosti s jeho jménem jména hokejových legend – Lemieuxe, Gretzkyho či Yzermana. Crosbyho výkony však nakonec předčily všechna očekávání. Dokazuje, že je neobyčejným hokejistou , který v sobě snoubí vynikajícího bruslaře, vytříbeného technika, tvůrce hry, excelentního nahrávače, výborného a pohotového střelce s neomylným čichem na góly, který navíc umí číst skvěle hru a má nadprůměrnou úspěšnost na buly. Vůdci a tahouni. Jágr, Straka a všichni další kapitáni, kteří dosud vedli Pittsburgh Penguins V šestatřiceti letech má vitríny nacpané cennými trofejemi a na většinu individuálních ocenění se nejspíš práší někde ve sklepě, protože je nemá kam dávat. Dvakrát vyhrál Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL, dvakrát se radoval z Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu, v letech 2010 a 2017 si odnesl Maurice Richard Trophy a Stanley Cup vyhrál třikrát – naposled v roce 2017, kdy se stal podruhé v řadě nejužitečnějším hráčem play-off. Foto: Profimedia.cz