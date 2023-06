Už jsou jinde. 5 mladých českých fotbalistů, kteří se na malém Euru neobjeví

Do nominace lvíčat na „malé“ Euro v Rumunsku a Gruzii se nedostali někteří hráči, na které kouč Jan Suchopárek klidně ukázat mohl. Důvod? Už jsou zkrátka jinde, v kariéře dál. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

David Zima

Za jednadvacítku by ještě hrát mohl, nějakou dobu už ale patří do kádru reprezentačního A týmu. Dvaadvacetiletý David Zima za sebou navíc nemá ideální sezonu. Bývalý stoper Olomouce a Slavie během svého druhého roku v Turíně zasáhl jen do devíti zápasů nejvyšší italské soutěže.

Foto: Profimedia.cz