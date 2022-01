Už jsou jen tři. Podívejte se, kteří Češi byli na olympiádě v Soči a stále válí v NHL

Jakub Voráček (Philadelphia Flyers)

Pokud by hráči z NHL jeli do Pekingu, tak by Jakub Voráček byl kapitánem českého týmu. Na svůj druhý olympijský turnaj se hodně těšil, nakonec si na něj ale musí nechat zajít chuť. Je to škoda, protože dvaatřicetiletý mistr světa z roku 2010 prožívá po výměně do Columbusu velmi dobrou sezonu a hodně vidět by byl určitě i v Číně. Před osmi lety v Soči dal jeden gól a přidal i jednu nahrávku.

Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia