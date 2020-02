Už jsou fuč. 3 mladí čeští hokejisté, kteří po juniorském šampionátu odešli do zámořské OHL

Poté, co porazili Rusko, dali fanouškům naději, že by se mohli pokusit o malý zázrak. Čeští junioři se ale nakonec dostali jen s odřenýma ušima do čtvrtfinále, ve kterém dostali lekci od Švédů. Přesto se po šampionátu tři mladí reprezentanti dočkali zámořského angažmá. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.