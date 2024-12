Už jsou čtyři. Podívejte se, kteří Češi působí v organizaci Minnesoty Wild

David Jiříček

Šestka draftu NHL z roku 2022. Čekalo se, že se zabydlí v sestavě Columbusu, jenže David Jiříček pořádnou šanci nedostal. V minulém ročníku zasáhl do 43 zápasů, v tom aktuálním jich přidal jen šest. Vysvobozením by pro jednadvacetiletého beka měl být trejd do Minnesoty.