Už jich není ani tucet. Toto je 9 slovenských hokejistů, kteří zasáhli do aktuální sezony NHL

Marián Studenič (Seattle Kraken)

Pětadvacetiletý útočník Marián Studenič býval v minulosti součástí malé slovenské kolonie v New Jersey, ale v únoru 2022 získal jeho hráčská práva Dallas. Devils si talentovaného odchovance Skalice vybrali v pátém kole draftu v roce 2017 a v ročníku 2020/21 dostal první šanci předvést se v NHL. Ani v texaském klubu ale nedostával moc příležitostí. Během dvou sezon odehrál jen 19 utkání a loni v létě se přesunul do Seattlu, kde podepsal roční kontrakt. Zatím však hraje především ve farmářském celku Coachella Valley Firebirds v soutěži AHL. V dresu Krakenů naskočil jen do dvou zápasů.