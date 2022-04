Už jich není ani tucet. Toto je 11 slovenských hokejistů, kteří zasáhli do aktuální sezony NHL

Počet českých hráčů v aktuální sezoně NHL přesáhl třicítku. Slováci vyslali do akce „jen“ jedenáct borců. Najdete je v následujících kapitolách.

Adam Húska (New York Rangers) V draftu roku 2015 si musel brankář Adam Húska počkat až do sedmého kola, než po něm sáhli zástupci New Yorku Rangers. Od té doby tvrdě pracoval v juniorských soutěžích a později v AHL na tom, aby se jednou představil v dresu slavného klubu v NHL. Dočkal se až v aktuálním ročníku, ve věku 24 let, ale nebyla to premiéra, na kterou by rád vzpomínal. V prosinci odchytal celé utkání proti rozjetému Coloradu, jehož hráči na debutanta v soutěži vyslali 39 střel, z nichž sedm skončilo za jeho zády. Od té doby se v elitní zámořské lize neobjevil. Foto: Profimedia.cz

Marián Studenič (Dallas Stars) Třiadvacetiletý útočník Marián Studenič byl ještě nedávno součástí malé slovenské kolonie v New Jersey, ale v únoru získal jeho hráčská práva Dallas. Devils si talentovaného odchovance Skalice vybrali v pátém kole draftu v roce 2017 a v ročníku 2020/21 dostal první šanci předvést se v NHL. V současné sezoně odehrál v dresu New Jersey 17 utkání a dal jeden gól, za Dallas naskočil do sedmi střetnutí a do statistik si zapsal asistenci. Foto: Profimedia.cz

Adam Růžička (Calgary Flames) Adam Růžička je velkou slovenskou hokejovou nadějí, a to nejen v obrazném slova smyslu, ale také ve skutečnosti. Měří totiž 194 centimetrů a váží 92 kilogramů. V roce 2017 byl draftován až ve čtvrtém kole Calgary a o tři roky později si odbyl premiéru v NHL. Více šancí ale dostal až v aktuální sezoně. Šikovný zadák zatím odehrál 23 utkání, dal pět gólů a přidal k nim čtyři nahrávky. Momentálně ale působí ve farmářském celku Stockton Heat v nižší soutěži AHL. Foto: Profimedia.cz

Martin Fehérváry (Washington Capitals) Martin Fehérváry je jedním z nejvýraznějších slovenských talentů posledních let. Bratislavský rodák se už od 15 let hokejově vzdělával ve Švédsku, kde strávil pět sezon a tu poslední už odehrál v elitní lize dospělých. Před ročníkem 2019/20 se přesunul za Atlantik a okřesával se ve farmářském celku Hershey Bears. Od aktuální sezony už má ale pevné místo v týmu Capitals a dokonce hraje v první obranné dvoji s Johnem Carlsonem. Odehrál 65 utkání a zaznamenal 12 bodů za pět gólů a sedm nahrávek. Foto: Profimedia.cz

Andrej Sekera (Dallas Stars) Andrej Sekera je odchovancem trenčínské Dukly a cestu do NHL si prošlapal v zámořské juniorské soutěži OHL, kde dvě sezony hájil barvy celku Owen Sound Attack. V roce 2004 si inteligentního beka vybralo ve třetím kole draftu Buffalo, na první příležitost v elitní soutěži si ale musel počkat do ročníku 2006/07, kdy naskočil do dvou zápasů. V tom následujícím už se objevil na ledě v 37 střetnutích a od sezony 2008/09 neodmyslitelně patřil do sestavy Sabres. Sekera býval považovaný za vynikajícího bruslaře, který je silný na puku a mimořádně platný v přesilových hrách. V Buffalu vydržel až do konce ročníku 2012/13 a pak byl vytrejdován do Caroliny, kde však nestrávil ani jednu kompletní sezonu a klub ho vyexpedoval do Los Angeles. V létě roku 2015 podepsal jako volný hráč šestiletý kontrakt v Edmontonu, kanadský klub ho však o čtyři roky později ze smlouvy vyplatil a on se upsal Dallasu, kde působí dodnes. V pětatřiceti letech už ale téměř jistě kroutí poslední sezonu v NHL. V dresu Stars odehrál v aktuálním ročníku 29 utkání a zaznamenal čtyři body (1+3). Foto: Profimedia.cz

Jednatřicetiletý útočník Richard Pánik zámořskou kariéru odstartoval v Tampě Bay, hrál taky za Toronto, Chicago a Arizonu, odkud odešel v létě roku 2019 jako volný hráč do Washingtonu, kde podepsal čtyřletou smlouvu. Po necelých dvou letech byl ale vyměněn do Detroitu a o pár měsíců později se stěhoval do New Yorku Islanders, kde má podepsanou smlouvu do roku 2023. Jeho osobním maximem je 44 kanadských bodů z ročníku 2016/17, kdy patřil Blackhawks. V současné sezoně ale strávil většinu času ve farmářském celku v nižší soutěži AHL. V NHL odehrál jen čtyři utkání a zaznamenal jedinou nahrávku. Foto: Profimedia.cz

Christián Jaroš (New Jersey Devils) V roce 2015 draftovala Christiána Jaroše Ottawa. Urostlý bek si odbyl premiéru v NHL v sezoně 2017/18, kdy zasáhl do dvou duelů, v dalším ročníku měl na kontě už 61 startů, ale pak se jeho kariéra změnila v pendlování mezi prvním týmem a farmářskými celky v soutěži AHL, a to i po změně dresu v roce 2020, kdy se stal hráčem San Jose. Před aktuální sezonou se upsal na rok New Jersey, ale v NHL se objevil na ledě pouze v 11 zápasech, v nichž vyšel bodově naprázdno. Foto: Profimedia.cz

Erik Černák (Tampa Bay Lightning) Jednu z nadějí slovenského hokeje, Erika Černáka, získalo v draftu roku 2015 Los Angeles. Talentovaný bek však poprvé okusil NHL v barvách Tampy Bay, kam byl o dva roky později vytrejdován. Za Lightning zatím odehrál 210 zápasů, ve kterých ukázal svůj potenciál, důraz i přehled. Na kontě má 16 branek a 37 gólových nahrávek, z toho jeden gól a šest asistencí zaznamenal v aktuálním ročníku. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu pobírá plat ve výši necelých tří milionů dolarů a smlouva mu vyprší po sezoně 2022/23. Foto: Profimedia.cz

Jaroslav Halák (Vancouver Canucks) Loni v létě opustil Jaroslav Halák po třech letech Boston a upsal se na jednu sezonu Vancouveru. V dresu Canucks plní roli brankářské dvojky a kryje záda Thatcherovi Demkovi. Je jisté, že v 35 letech se jeho kariéra blíží rychle k závěru. V NHL kroutí už šestnáctý ročník a na kontě má přes 550 odchytaných utkání v základní části a téměř čtyři desítky v play-off. Začínal v sezoně 2006/07 v Montrealu, později hájil branky St. Louis Blues, Washingtonu Capitals a New Yorku Islanders. Foto: Profimedia.cz

Kdyby jen skauti v roce 1996 tušili, že nejlepším mladíkem, po němž mohou sáhnout, je slovenský obr Zdeno Chára. Jenže nikdo z nich neměl dost představivosti nebo předvídavosti, a tak se nadaný bek dostal na řadu až jako šestapadesátý, když si ho vybrali Ostrované z New Yorku, kde také strávil tři úvodní sezony v NHL. V červnu roku 2001 se však lidé, zodpovědní za složení týmu Islanders, museli zbláznit. Dopustili totiž, aby z klubu Chára odešel. Tehdy čtyřiadvacetiletý bek byl vyměněn do Ottawy spolu s Billem Muckaltem. Současně klub pustil Senátorům výběr v prvním kole draftu. Opačným směrem putoval ruský útočník Alexej Jašin, jenž byl tehdy zkušeným a uznávaným hráčem. Po trejdu se Chára vyprofiloval v jednoho z nejlepších a nejvytíženějších obránců v NHL, který trávil na ledě v průměru 25 minut za zápas. V Ottawě strávil čtyři sezony, odehrál 299 utkání a připsal si do statistik 146 bodů, pak zamířil do Bostonu, kde pomohl v roce 2011 vybojovat Stanley Cup. Chárova „pracovní" morálka byla v NHL vždycky legendární. Slovenský obr býval - navzdory výšce, hmotnosti a později i věku - překvapivě obratný. Na každou jeho hokejku padnou přibližně dva vzrostlé stromy (to je vtip, samozřejmě). Když Bruins podepsali v roce 2006 s Chárou smlouvu, udělali jedno z nejlepších rozhodnutí v historii klubu. Nyní, v 45 letech, je po dlouhých letech opět hráčem Islanders a stále patří k platným hráčům týmu. Foto: Profimedia.cz