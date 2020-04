Už jich moc nezbylo. Toto je 7 posledních hráčů Sparty, které přivedl trenér Stramaccioni

VIDEO: Nepřekonatelné! Toto je nejlepší intro v historii EA Sports a hry NHL Doba jde neustále kupředu. Lidé z EA Sports pořád něco vylepšují a snaží se o to, aby se virtuální Crosby, Ovečkin a Kane co nejméně lišili od reality. Vše mají promakané do těch nejmenších detailů a rok co rok chystají pro pařmeny parádní hodiny zábavy. | | 5 N/A