Už jich moc nezbylo. Podívejte se, jak by vypadala nejsilnější slovenská formace v NHL

Moc mladých hráčů, kteří by se v NHL mohli zabydlet, Slováci nemají. Jedna výjimka se mezi nimi ale najde. Třiadvacetiletý Erik Černák si získal pevnou pozici v Tampě Bay, s níž loni vybojoval Stanley Cup, ke kterému v play-off pomohl i čtyřmi body. Rodák z Košic, jehož do NHL draftovalo Los Angeles, má nakročeno k hodně zajímavé zámořské kariéře. Letos má na kontě už 15 (4+11) bodů.

Útočník - Richard Pánik

Klub: Detroit Red Wings

Věk: 30 let

Slibnou pozici má v NHL také Richard Pánik. Třicetiletý útočník debutoval v sezoně 2012/13 za Tampu Bay, odkud po dvou letech odešel do Toronta. Další rok se stěhoval do Chicaga, odkud jeho kroky vedly do Arizony, aby následně zamířil do Washingtonu.

V týmu Capitals načal i letošní ročník, v jeho průběhu se ale společně s Jakubem Vránou přestěhoval do Detroitu. Účastník čtyř světových šampionátů, který si zahrál i na olympiádě v Soči, dosud v NHL odehrál přes 500 zápasů a blíží se k hranici 200 kanadských bodů.

Foto: Profimedia.cz