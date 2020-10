Ututlaná tragédie. Před 38 lety zemřelo na ruském stadionu 66 diváků

Dnes je to přesně 38 let, co došlo k jedné z největších tragédií na fotbalových stadionech v historii. Svět se však o celém jejím rozsahu dozvěděl až o mnoho let později. A dodnes neví všechno. Sovětský svaz v roce 1982 smrt téměř sedmi desítek lidí dokonale ututlal.