Útočník za 120 milionů korun. Podívejte se, jak se měnila cena Benjamina Tetteha

Benjamin Tetteh se měl na Letné stát útočníkem číslo jedna, tahounem týmu a postrachem všech obran soupeřů. Jenže to se nestalo a ghanský útočník odešel hostovat do tureckého Malatyasporu, který za něj může zaplatit 120 milionů korun. Tettehova tržní cena je přitom podle portálu transfermarkt.de výrazně nižší. Kolik stojí? A jak se jeho cena vyvíjela? To zjistíte v následujících kapitolách.

Foto: Profimedia.cz