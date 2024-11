Útočí na rekordy. 5 hráčů Floridy, kteří do konce aktuální sezony NHL přepíšou historické klubové statistiky

Hráči Floridy Panthers vstoupili do aktuální sezony NHL jako úřadující šampioni. Ať už trofej pro vítěze na jejím konci zvednou opět nad hlavu nebo ne, pro některé hokejisty v dresu Panterů to bude ročník, v němž mohou dost zásadně přepisovat historické klubové statistiky.



Floridský klub se znakem pantera se objevil na mapě NHL poprvé v sezoně 1993/94 a o 30 let později vyválčil svůj první Stanley Cup. V popředí historických statistik najdeme velká jména a mezi ně se tlačí další ze současného kádru. Sezona 2024/25 bude pro Panthers zajímavá i z tohoto pohledu. V následujících kapitolách najdete pět hráčů, kteří se s velkou pravděpodobností posunou v řadě kategorií pořádně nahoru.

Pokračování 2 / 6 Aleksander Barkov Počet kanadských bodů Aleksander Barkov je v tuto chvíli se ziskem 719 bodů na prvním místě v historické tabulce produktivity klubu. Soudě podle raketového startu do sezony by však na jejím konci mohl být prvním hráčem v klubových dějinách, který pokoří hranici 800 bodů v základní části soutěže. Počet asistencí Barkov je mistrem přesné přihrávky. Je to chytrý útočník, který dokáže perfektně najít spoluhráče ve výhodné pozici a tím pádem sbírá body za asistence jako na běžícím pásu. Momentálně jich má na kontě 451, což z něho dělá nejlepšího nahrávače v dějinách klubu. Do konce ročníku by mohl jako první v dresu Panthers pokořit hranici 500 nahrávek. Počet odehraných utkání V současné chvíli má Aleksander Barkov na kontě 742 odehraných zápasů v základní části NHL. Nikdo v dějinách klubu jich neodehrál víc. Pokud ho nezastaví zranění, pokoří jako první hráč v historii Floridy metu 800 utkání. Počet kladných bodů v +/- bodování Barkov se stal dvojkou draftu v roce 2013. Už tehdy skauti věděli, jak užitečný hráč to je a on to dokazuje sezonu co sezonu na kluzištích v nejlepší lize světa. V +/- bodování, které reflektuje účast na ledě při vstřelených a obdržených brankách, je 121 bodů v kladných číslech. V historické klubové statistice mu patří druhá příčka za obráncem Gustavem Forslingem, který má na kontě 143 plusových bodů. Pro Barkova by ale neměl být problém jej do konce ročníku dostihnout nebo přeskočit. Počet gólů v oslabení Nejvíc branek v oslabení v historii Floridy nasázel český forvard Radek Dvořák. Na kontě jich má šestnáct. Aleksander Barkov je o čtyři trefy za ním a spolu s Tomem Fitzgeraldem se dělí o druhou příčku v historických statistikách. Jediná přesná střela mu stačí k tomu, aby se za Dvořákovými zády osamostatnil. Počet vítězných gólů Barkov dosud nastřílel v dresu Floridy 48 vítězných branek, což ho řadí na první místo v klubové historii. Jen dvě další trefy z něho mohou udělat prvního hráče v dějinách klubu, který pokoří padesátku vítězných gólů. Počet gólů v prodloužení Necelých dvanáct sezon v dresu Panthers stačilo Barkovovi k tomu, aby se stal s osmi trefami druhým nejlepším střelcem v prodloužení v dějinách klubu. Na první pozici je dosud Olli Jokinen, který zaznamenal v nastaveném čase deset gólů. Do konce sezony by se však i tato historická statistika mohla změnit. Počet asistencí v přesilových hrách Čtyři přesné nahrávky na gól v prodloužení stačí Barkovovi k tomu, aby v se tomto ohledu dotáhl na Jonathana Huberdeaua. Tomu nyní patří v této statistice první pozice v historickém žebříčku Floridy (146). Barkov je čtyři asistence za ním a nemělo by pro něj být problémem se do konce sezony stát klubovým lídrem. Počet asistencí v oslabení Dres Aleksandera Barkova bude jednou jistě viset pod stropem arény, kde hrají Panthers domácí zápasy. Urostlý forvard dominuje prakticky ve všech historických statistikách. Na čele je také podle asistencí v oslabení. Jediná další gólová nahrávka v početní nevýhodě z něj udělá první hráče v dějinách klubu, který se dostane na metu deseti nahrávek na branku v oslabení. Počet asistencí u vítězných gólů Sedmasedmdesátkrát nahrával Aleksander Barkov na vítězný gól. V tomto ohledu nemá ve více třicetileté historii klubu konkurenci. Do konce ročníku se pravděpodobně stane prvním hráčem, který v této statistice pokoří hranici 80 asistencí. Počet asistencí v prodloužení S osmnácti nahrávkami v nastaveném čase je Barkov historicky nejlepším borcem Floridy. Další dvě gólové asistence z něj udělají prvního hráče, který dosáhne na hranici 20 brankových nahrávek v této části hry. Počet vítězných kanadských bodů Ze 719 kanadských bodů, které Aleksander Barkov dosud v NHL nasbíral, jich 125 znamenalo vítězství floridského týmu. V tomto ohledu je v klubové statistice suverénně na první příčce před Jonathanem Huberdeauem (100). Než skončí aktuální sezona, mohl by překonat metu 130 (a možná i 140) bodů. Počet střel na branku Je prakticky jisté, že než skončí sezona 2024/25, stane se Barkov prvním hráčem Floridy, který vystřelí více než dva tisíce střel na branky soupeřů. Momentálně má na kontě 1954 střeleckých pokusů.

Pokračování 3 / 6 Aaron Ekblad Počet odehraných zápasů Nenápadný, spolehlivý, pracovitý – to jsou hlavní atributy kanadského obránce Aarona Ekblada. Jednička draftu z roku 2014 je celou kariéru věrná Floridě, za kterou zvládl odehrát 689 zápasů, což ho v historických statistikách řadí na druhé místo. Do konce sezony se nahoru sice neposune, ale jistě se stane druhým hráčem v dějinách klubu, který překoná hranici 700 utkání. Počet asistencí V historické klubové statistice asistencí v základní části soutěže momentálně figuruje Aaron Ekblad na čtvrté příčce, je však absolutně nejlepší mezi obránci. Na třetího v pořadí, forvarda Stephena Weisse (249), mu schází jedenáct přesných nahrávek na gól. Neměl by pro něj být problém si je připsat na konto. Počet trestných minut Ekblad nepatří k hráčům, kteří by hráli zákeřně nebo příliš tvrdě, ale jako obránce občas musí vytáhnout z rejstříku zákrok, za který pak pyká na trestné lavici. Aktuálně je s 464 minutami osmým nejtrestanějším hráčem v historii Floridy. Do konce sezony velmi pravděpodobně překročí hranici pěti set minut odseděných u boxu časoměřičů. Počet asistencí u vítězných gólů Aaron Ekblad dosud asistoval u 47 vítězných branek Floridy, což jej řadí na třítí místo v klubové historii za Aleksandera Barkova (77) a Jonathana Huberdeaua. Nikoho z nich v nejbližší době nemůže překnat, ale do konce této sezony by jako třetí hráč Panthers mohl pokořit metu 50 nahrávek u vítězných gólů.

Pokračování 4 / 6 Dmitrij Kulikov Počet odehraných zápasů Ruský zadák Dmitrij Kulikov byl Floridou v roce 2009 draftován v prvním kole, následně odehrál sedm sezonu v dresu Panthers a přes angažmá v Buffalu, Winnipegu, New Jersey, Edmontonu, Minnesotě, Anaheimu a Pittsburghu se loni v létě do klubu vrátil. Momentálně za něj odehrál 549 utkání v základní části, což jej staví na desáté místo v historii. Pokud ale odehraje (téměř) všechny zápasy současného ročníku, jako šestý hráč klubu pokoří metu 600 odehraných střetnutí a přeskočí Scotta Mellenbyho (552), Olliho Jokinena (567), Roberta Luonga (572) a Róberta Švehlu (573). Mezi obránci by byl teprve druhým po Aaronu Ekbladovi. Počet bodů v přesilových hrách Ze 161 bodů, které v dresu Panthers Kulikov zaznamenal, jich skoro třetinu posbíral v přesilovkách. Na kontě jich má 48 a pokud zaznamená do konce sezony další dva, což je reálné, stane se osmým bekem v klubové historii, který na tuto metu dosáhne. Počet střel na branku Jen tři zadáci v historii Floridy vyslali osm set či více střel na branku. Kulikov může být do konce sezony čtvrtým. V tuto chvíli má na kontě 721 střeleckých pokusů. Na cestě k osmistovce mu stojí Keith Yandle (798). Počet hitů Na čele historické klubové tabulky v počtu hitů je český zadák Radko Gudas, který má na kontě 917 „srážek“ se soupeři. Kulikov jej však do konce sezony téměř jistě předstihne a usadí se na prvním místě v této statistice. V tuto chvíli má v análech zapsáno 904 hitů.

Pokračování 5 / 6 Sam Reinhart Počet gólů Kanadský forvard Sam Reinhardt působí na Floridě teprve čtvrtou sezonu, ale už se prostřílel do elitní desítky nejlepších kanonýrů Panterů v historii. Na kontě má 131 branek a pokud bude pokračovat v tempu, které nasadil, mohl by na konci sezony figurovat na čtvrté pozici. Je naprosto reálné, že by mohl přeskočit Nathana Hortona (142), Stephena Weisse (145), Pavla Bureho (152) a Scotta Mellanbyho (157). Počet asistencí Ve 255 zápasech v dresu Floridy zaznamenal Reinhart 133 asistencí, což jej řadí na 17. místo v historické tabulce klubu. Jeho síly a schopnosti by však měly stačit na to, aby byl na konci sezony v první desítce. Počet kanadských bodů Pokud by Sam Linhart odehrál v aktuální sezoně všech 82 zápasů v základní části a pokračoval by ve sbírání bodů stejným tempem jako v prvních třinácti střetnutích, měl by ve statistikách kolem 130 bodů. To je polovina bodů, které v dresu Floridy nastřádal ve třech předchozích ročnících. Momentálně mu patří 13. příčka v historické tabulce produktivity klubu, ale je skoro jisté, že se stane sedmým borcem, kterému se podaří dobýt metu 300 bodů. Teoreticky by se mohl propracovat na pátou pozici, na které je nyní Scott Mellanby s 354 body. Počet kladných bodů v +/- bodování V barvách Floridy si Reinhart dosud připsal na konto 55 kladných bodů v +/- bodování, což jej řadí na sedmé místo v historii klubu. Nepochybně se ale v tété statistice posune do konce sezony o kus nahoru. Je celkem pravděpodobné, že by mohl přeskočit Mackenzieho Weegara na čtvrtém místě (+77). Počet gólů v přesilových hrách Ze 131 branek v dresu Floridy jich Sam Reinhart nasázel skoro polovinu (61) v přesilových hrách, což ho v historické tabulce klubu řadí na čtvrté místo. Do konce sezony by měl bez problémů přeskočit třetího Olliho Jokinena (65) a druhého Scotta Mellanbyho (66) a usadit se v této statistice za Aleksanderem Barkovem. Počet gólů v oslabení Jen tři hráči v historii Floridy nastříleli v početní nevýhodě přes deset gólů. Suverénně nejvíc jich má na kontě český útočník Radek Dvořák (16). Sam Reinhart se dosud v oslabení trefil osmkrát, ale než skončí základní část této sezony, mohl by se stát čtvrtým borcem, který pokoří hranici deseti tref. Pokud by to zvládl, nechá za sebou Pavla Bureho (9). Počet vítězných gólů S 22 vítěznými góly patří Reinhartovi dělená sedmá příčka (se Scottem Mellanbym) v historických análech Floridy. Na konci ročníku by se ale mohl stát třetím borcem v dějinách klubu, který v tomto ohledu zdolá metu 30 vítězných branek. Těsně nad sebou má v žebříčku Stephena Weisse a Pavla Bureho (23).

Pokračování 6 / 6 Sergej Bobrovskij Počet odchytaných zápasů Před nedávnem překonal ruský brankář Sergej Bobrovskij v počtu odchytaných zápasů v dresu Panthers českého gólmana Tomáše Vokouna. Momentálně má na kontě 252 utkání a v historických klubových análech figuruje na třetím místě. Do konce sezony se téměř jistě posune na drou pozici a nechá za sebou Johna Vanbiesbroucka (268) a možná dokonce jako druhý muž v historii (po Robertu Luongovi) odchytá za Floridu 300. střetnutí v základní části soutěže. Počet čistých kont Podle počtu vychytaných nul (11) patří Bobrovskému v historické tabulce klubu čtvrté místo. Do konce ročníku by se mohl posunout na třetí pozici, na níž figuruje John Vanbiesbrouck se 13 čistými konty.