Útočí na rekordy. 4 hráči Colorada, kteří do konce aktuální sezony NHL přepíšou historické klubové statistiky

V klubu, který je pokračovatelem a nástupcem Quebecu Nordiques a vyhrál už třikrát Stanley Cup, najdeme v popředí historických statistik velká jména. Mezi ně se ale tlačí další ze současného kádru. Sezona 2022/23 bude pro Colorado zajímavá i z tohoto pohledu. V následujících kapitolách najdete čtyři hráče, kteří se s velkou pravděpodobností posunou v řadě kategorií pořádně nahoru.

Nathan MacKinnon Počet kanadských bodů Nathan MacKinnon je v tuto chvíli se ziskem 667 bodů na čtvrtém místě v historické tabulce produktivity klubu. Soudě podle raketového startu do sezony by však na jejím konci měl figurovat o příčku výš a přeskočit dosud třetího Petera Forsberga (705). Zároveň se stane třetím borcem, který pokoří sedmisetbodovou metu. Počet odehraných zápasů V současné chvíli má Nathan MacKinnon na kontě 649 odehraných zápasů v základní části NHL. Pokud ho nezastaví zranění, pokoří jako šestý hráč v dějinách Colorada metu 700 utkání. Počet vstřelených gólů Kanadský borec je nyní čtvrtým nejlepším kanonýrem v historii Colorada. V klubu nastřílel 245 branek. Jestliže ho nezastaví zdravotní potíže, měl by se už brzy prostřílet k metě 250 gólů a posunout se na třetí místo historického klubového žebříčku před Gabriela Landeskoga (248). Počet asistencí Nathan MacKinnon je mistrem přesné přihrávky. Je to chytrý útočník, který dokáže perfektně najít spoluhráče ve výhodné pozici a tím pádem sbírá body za asistence jako na běžícím pásu. Momentálně jich má na kontě 422, což z něho dělá čtvrtého nejlepšího nahrávače v dějinách klubu. Do konce ročníku by mohl pokořit hranici 500 nahrávek a stal by se tak třetím hráčem, který to v dresu Avalanche dokázal. Počet kladných bodů v +/- bodování MacKinnon se stal jedničkou draftu v roce 2013. Už tehdy skauti věděli, jak užitečný hráč to je a on to dokazuje sezonu co sezonu na kluzištích v nejlepší lize světa. V +/- bodování, které reflektuje účast na ledě při vstřelených a obdržených brankách, je 91 bodů v kladných číslech a do konce aktuální sezony zcela jistě překoná jako šestý hráč v historii klubu stovku a posune se před pátého Milana Hejduka (+101) a Adama Footeho (+107) na čtvrtou příčku. Počet vítězných gólů Nathan MacKinnon dosud nastřílel v dresu Colorada 46 vítězných branek, což ho řadí na třetí místo v klubové historii. Na první příčce figuruje Milan Hejduk (59), druhý je Joe Sakic (56). Není vyloučeno, že by se v tomto ohledu mohl do konce ročníku stát minimálně druhým nejlepším borcem v dějinách Avalanche. Počet gólů v prodloužení Necelých deset sezon v Coloradu stačilo MacKinnonovi k tomu, aby se stal nejlepším střelcem v prodloužení v dějinách klubu. O tuto pozice se dosud dělí s Milanem Hejdukem – oba zaznamenali v nastaveném čase devět gólů. Jediná trefa mu stačí, aby se na čele tabulky osamostatnil. Počet asistencí u gólů v prodloužení U osmi ze všech branek, které padly v historii Colorada v přesilových hrách, je jako asistent uveden Nathan MacKinnon. Tento výkon ho řadí spolu s Mattem Duchenem na pátou příčku v dějinách klubu. Pokud do konce sezony přidá v této disciplíně ještě jednu nahrávek, dostane se na dělené první místo s dalšími čtyřmi borci, dvě asistence u gólů v nastaveném čase ho posunou na čelo žebříčku. Počet bodů z prodloužení Zatím posbíral Nathan MacKinnon v nastaveném čase 17 bodů, které ho řadí na druhé místo v historické klubové statistice na Milana Hejduka (18). Je velmi pravděpodobné, že českého útočníka do konce sezony překoná a ocitne se na čele žebříčku. Foto: Profimedia.cz

Erik Johnson Počet odehraných zápasů Nenápadný, spolehlivý, pracovitý – to jsou hlavní atributy amerického obránce Erika Johnsona. Jednička draftu z roku 2006 začínala v St. Louis, ale v ročníku 2010/11 byl vytrejdován do Colorada, kde dosud zvládl odehrát 665 zápasů, což ho v historických statistikách řadí na páté místo. Do konce sezony se nahoru sice neposune, ale jistě se stane druhým obráncem v dějinách klubu, který překoná hranici 700 utkání. Počet gólů mezi obránci Osmašedesát nastřílených branek v 665 utkáních řadí Erika Johnsona na 23. Místo v této historické statistice Avalanche, ale pokud jde o obránce, pak mu tento výkon aktuálně zajišťuje čtvrtou příčku. Jedna další trefa ho posune před Johna-Michaela Ilese na třetí pozici a dvě z něho udělají třetího beka v dějinách Colorada, který nasázel soupeřům v základní části aspoň 70 gólů. Počet kanadských bodů mezi obránci Jen tři zadáci v historii Colorada dosud dokázali nasbírat víc bodů v základní části než Erik Johnson, který jich má momentálně na kontě 241. Do konce sezony by měl pokořit metu 250 bodů a čtyři další góly či asistence by ho posunuly před zatím třetího nejproduktivnějšího obránce klubu Sandise Ozolinše (253). Foto: Profimedia.cz

Mikko Rantanen Počet vstřelených gólů Finský forvard Mikko Rantanen je fenomenálním kanonýrem a dokazuje to i na začátku aktuálního ročníku. Na jeho konci by se klidně mohl poprvé v kariéře postřílet nad hranici 40 gólů v základní části. Zatím má v historických statistikách zaznamenáno 172 přesných tref, což ho řadí na sedmou příčku v historické tabulce, ale v průběhu sezony by měl jako šestý hráč v dějinách překonat metu 200 branek následně i přeskočit Petera Forsberga, kterému zatím patří páté místo s 202 góly. Počet asistencí Nejen střílet branky, ale i perfektně nahrávat dovede Mikko Rantanen. S 252 asistencemi je nyní v historickém klubovém bodování na osmé příčce, ale na konci sezony by měl přeskočit hranici tří set nahrávek, posunout se o místo výš a za sebou nechat Paula Stastneho (298). Počet kanadských bodů Ruku v ruce se sbíráním asistencí a přesných tref souvisí celkový počet kanadských bodů. I v tomto ohledu se Rantanenovi může během současné sezony povést značný progres. Nyní má na kontě 424 bodů a v historickém žebříčku figuruje na deváté pozici, Na konci ročníku by měl být šestým borcem, který pokořil milník v podobě pěti set bodů. Počet asistencí v přesilových hrách Sedm přesných nahrávek na gól v prodloužení stačí Rantanenovi k tomu, aby v tomto ohledu dosáhl na metu stovky asistencí v početní výhodě. Nyní mu patří v tomto ohledu desátá pozice v historickém žebříčku Colorada, ale na konci ročníku zřejmě bude o dvě příčky výš a přeskočí Tysona Barrieho (97) a Alexe Tanguaye (98).