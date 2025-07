Útěk z Liberce. 10 hráčů, kteří po minulé sezoně opustili kabinu Bílých Tygrů

Nebyla to dobrá sezona. Od ročníku 2020/21, kdy Bílí Tygři prohráli finálovou sérii s Třincem a získali stříbrné medaile, byla vůbec nejhorší. Liberečtí hokejisté skončili po základní části až na jedenáctém místě a v předkole play-off vypadli s Českými Budějovicemi. Není divu, že v kabině severočeského klubu nastal pořádný průvan.



V Liberci bývali v minulosti zvyklí na to, že jejich mužstvo hrává o medaile. Mezi lety 2015 a 2021 se Bílí Tygři dostali čtyřikrát do finále a jednou se radovali z mistrovského titulu. V posledních letech už to tak slavné nebylo, takže v klubu pracují na přebudování kádru. Po minulém ročníku už kabinu Liberce opustilo deset hráčů. O které borce se jedná, na to odpovídají následující kapitoly.

Bilance v play-off v dresu Liberce: 5 zápasů – 2 body (1+1) Tahle ztráta musí Liberec bolet. Slovenský reprezentant Róbert Lantoši přišel na sever Čech loni v létě z Mladé Boleslavi jako jeden z nejproduktivnějších hráčů extraligy a svou pověst špičkového forvarda potvrdil. Byl nejlepším nahrávačem týmu a na kontě měl nejvíc kanadských bodů. Už na začátku dubna však podepsal tříletý kontrakt v Českých Budějovicích, tedy v klubu, který Bílým Tygrům vystavil stopku v předkole play-off. Foto: Profimedia.cz

Bilance v play-off v dresu Liberce: 5 zápasů – 0 bodů Michal Bulíř je libereckým rodákem i odchovancem tamního hokejového klubu, v němž strávil podstatnou část kariéry. S Bílými Tygry vybojoval v roce 2016 mistrovský titul, o rok později bral stříbrnou medaili a tu si pověsil na krk také v roce 2021, kdy byl nejlepším kanonýrem v bojích play-off. S mateřským klubem se však nyní, ve 33 letech, loučí a míří za novým povětřím na jih Čech. Do roku 2028 se upsal Českým Budějovicím, kde by měl patřit ke zkušeným oporám mužstva. Foto: Profimedia.cz

Bilance v play-off v dresu Liberce: – Obránce Vojtěch Budík prošel v roce 2016 draftem NHL, když si jej vybrali v pátém kole skauti Buffala. Tehdy býval považován za jednoho z nejtalentovanějších českých zadáků. V zámoří odehrál tři povedené sezony v juniorské soutěži WHL, pozvánku do elitní ligy ale nikdy neobdržel, a tak se v roce 2018 vrátil do mateřských Pardubic. Na východě Čech pobyl jeden rok, pak nabral směr na Plzeň, kde strávil čtyři ročníky a v minulých dvou pak hájil barvy Liberce. Tady věří českým talentům. 7 klubů, které si v draftech NHL vybraly nejvíc Čechů Před sezonou 2025/26 se sedmadvacetiletý borec s více než 250 extraligovými starty dohodl na nové dvouleté smlouvě ve Vítkovicích, kde by měl patřit k nejzkušenějším zadákům. „Vojtěch je typem hráče, kterého jsme hledali. I když měl v minulých sezonách velkou smůlu na zranění, věříme, že nejhorší je za ním. Je známý svou spolehlivou defenzivní hrou, skvělou rozehrávkou, bruslením a fyzickou připraveností, což z něj dělá cennou posilu pro naši defenzivu. Má zkušenosti, ale zároveň velikou chuť se dále zlepšovat. Věříme, že jeho příchodem posílíme naši obranu a přinese do týmu další kvalitu,“ uvedl trenér Václav Varaďa pro klubový web. Foto: Profimedia.cz

Bilance v play-off v dresu Liberce: 2 zápasy – 0 bodů Obránce Lukáš Derner byl etalonem klubové věrnosti, protože až na krátké anabáze v jiných klubech přes čtvrt století oblékal dres libereckých Bílých Tygrů, s nimiž vybojoval pět extraligových medailí, včetně zlata z roku 2016. I přes pokročilý věk byl v minulém ročníku stále platným hráčem mužstva a na ledě trávil v průměru přes 13 minut na utkání. Veteráni na bruslích. 3 nejstarší hokejisté, kteří si zahráli v ročníku 2024/25 v české extralize Nikdy nebyl bombarďákem, který by se zásadně zapojoval do ofenzívy, jeho síla byla v ryze defenzivní činnosti, kterou však odváděl vždy poctivě a precizně. Za Severočechy odehrál v základní části uplynulé sezony 41 utkání, další dvě přidal v play-off a následně ukončil profesionální kariéru. Foto: Profimedia.cz

Bilance v play-off v dresu Liberce: 5 zápasů – 3 body (0+3) Obránce T.J. Melancon přicházel v roce 2021 do Liberce jako čerstvý slovenský šampion. Mistrovský titul vybojoval v sezoně 2020/21 v dresu Žiliny a pak se posunul o pár set kilometrů na západ, aby vyzkoušel i českou extraligu. Nejdříve se Bílým Tygrům upsal na jeden rok, ale nakonec odkroutil na severu Čech čtyři ročníky. A v modrobílém dresu si vůbec nevedl špatně. Je druhým nejproduktivnějším zahraničním bekem v klubové historii. Další body už ale bude sbírat v Hradci Králové, kde se na konci dubna upsal na příští dvě sezony. Foto: Profimedia.cz

Bilance v play-off v dresu Liberce: – Havlíčkobrodský odchovanec Daniel Král přišel do Liberce už jako teenager a prošel dorosteneckým i juniorským týmem. Extraligovou premiéru v dresu Bílých Tygrů si odbyl v sezoně 2022/23 a od té doby až do konce ročníku 2024/25 odchytal přes pět desítek zápasů a třikrát nastoupil v play-off. Když v sezoně 2023/24 nebyl v klubu Petr Kváča, plnil roli brankářské jedničky, a dělal to tak dobře, že získal ocenění pro nejlepšího nováčka soutěže. Stříbrný medailista z mistrovství světa juniorů v roce 2023 se nedávno domluvil na nové smlouvě s Karlovými Vary, jimž se upsal na jeden rok. Foto: Profimedia.cz

Bilance v play-off v dresu Liberce: – Útočník Kelly Klíma má český i americký pas a hokejové geny po svém otci Petrovi, který patřil v 80. a 90. letech k velkým personám NHL a jednou se podepsal pod zisk Stanley Cupu. Osmadvacetiletý borec s šikovnýma rukama se narodil na Floridě a do vlasti svých předků zamířil v roce 2020. V Hradci Králové tehdy působil se svým dvojčetem Kevinem a vydržel tam necelé tři roky. Rytíři zbrojí! 12 posil, které už Kladno získalo před nadcházející extraligovou sezonou Přes krátkou anabázi v Mladé Boleslavi se dostal v roce 2023 na sever Čech a v minulých dvou sezonách působil v Liberci. Před nadcházejícím ročníkem se přesunul do Kladna, kde podepsal roční kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Bilance v play-off v dresu Liberce: – Mistr světa, vítěz české i slovenské extraligy, hráč, který nasbíral přes dvě stovky startů v NHL – to je vizitka slovenského forvarda Róberta Petrovického. Jeho syn Rayen to nejspíš do elitní zámořské ligy nedotáhne, ale objevuje se v národním týmu, i když na velkém turnaji seniorů zatím nehrál. Má však na kontě dvě účasti na světových šampionátech juniorů. Odchovanec Dukly Trenčín strávil ještě jako teenager dvě sezony ve Finsku, ale poslední dva ročníky byl hráčem Liberce. Až v tom minulém se ale začal pravidelně objevovat na extraligových kluzištích. A měl by na nich být vidět i v tom nadcházejícím, už ale v barvách Olomouce. Na Hané podepsal smlouvu na jeden rok. Foto: Profimedia.cz

Bilance v play-off v dresu Liberce: – Michael Krutil byl jediným českým obráncem, který prošel draftem v roce 2020. Odchovanec Letňan, který posléze vyzrával ve Spartě, je typem urostlého beka s kreativním myšlením. Sezonu 2020/21 rozdělil mezi tři celky – zahrál si za sparťanskou juniorku, čtyři zápasy zvládl v prvoligových Litoměřicích a dalších jednadvacet v zámořské soutěži AHL ve farmářském celku Rockford IceHogs. Bývalý reprezentační trenér Pešán mu dal šanci i v seniorském národním týmu. 8 českých nadějí, které prošly draftem NHL v roce 2020. Kam se od té doby posunuli Myšák, Dobeš a spol? Na přelomu let 2020 a 2021 hrál na mistrovství světa juniorů. Ročník 2023/24 strávil částečně ve Spartě a částečně na hostování v Českých Budějovicích a v druholigových Litoměřicích, kde odehrál největší porci zápasů. Pokud se chce jednou dostat do NHL, čeká ho ještě dlouhá a namáhavá cesta. Před sezonou 2024/25 podepsal dvouletou smlouvu s roční opcí v Liberci, ale v extralize odehrál jen 19 střetnutí, dalších sedmnáct startů nastřádal v druholigových Litoměřicích a Kolíně. Na severu Čech bude hrát i v příští sezoně, ale už ne v Liberci, nýbrž v Chomutově. Pirátům se upsal na jeden rok. Foto: Profimedia.cz

Bilance v play-off v dresu Liberce: 5 zápasů – 2 body (1+1) Útočník Oscar Flynn byl druhým nejlepším hráčem Liberce v kanadském bodování v minulém extraligovém ročníku, takže jeho odchod může být pro Bílé Tygry citelnou ztrátou. Severočeský klub opouští po třech letech, v nichž se mu z individuálního pohledu velmi dařilo, a patřil k nejproduktivnějším hráčům soutěže. Rychlé křídlo s přesnou střelou a čichem na góly mělo na stole nabídky z Pardubic či ze Sparty, ale rozhodlo se kývnout Třinci. Ocelářům se upsal do roku 2029. Foto: Profimedia.cz