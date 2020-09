Úspěšný kouč z Letné. Podívejte se, kde všude už trénoval Václav Kotal

FK Jablonec

Kotal si odbyl trenérskou ligovou premiéru v sezoně 2000/01 v Jablonci. Poté ze severu Čech odešel do Sparty, oklikou se ale do Jablonce zase vrátil. Bylo to v ročníku 2012/13, kdy Jablonec skončil za Plzní, Spartou a Libercem čtvrtý. Kotal byl však v průběhu jara odvolán.

Foto: Profimedia.cz