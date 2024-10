Úspěšnost přes 50 %. Připomeňte si 11 zápasů na mistrovství světa, v nichž čeští hokejisté bojovali o bronz

Bitva o bronz, to je pokaždé souboj zklamaných celků, které nepostoupily do boje o nejcennější kov. I v něm jde ale o hodně a po pár vteřinách hry je to každému na ledě i v hledišti jasné. Jak probíhaly předešlé duely poražených semifinalistů, ve kterých se na mistrovství světa ocitli čeští hokejisté? Odpovědi najdete v následujících kapitolách.