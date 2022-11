Úspěšné i bídné roky. 18 posledních draftů NHL z pohledu českých hokejistů

Posledními draftovanými českými hokejisty v prvním kole byli letos osmadvacátý Jiří Kulich, jehož si vybrali skauti Buffala, a David Jiříček, po kterém sáhl Columbus. V nedávné minulosti bychom ale našli i léta, kdy se mezi nejlepšími mladíky žádné tuzemské jméno neobjevilo. Jak si Češi vedli v draftech NHL od roku 2005, to zjistíte v následujících kapitolách.

Do NHL se z nich prosadili Ondřej Pavelec (41.) a Vladimír Sobotka (106.). Naopak téměř nebo vůbec do nejslavnější ligy světa nenakoukli 39. Petr Kalus, 73. Radek Smoleňák, 94. Jakub Vojta, 131. Tomáš Pöpperle, 135. Tomáš Pospíšil, 136. Tomáš Kudělka, 163. Marek Kvapil, 172. Lukáš Vantuch a 202. David Kuchejda.

Pak už to ale tak veselé nebylo. Až jako 40. prošel Michal Řepík, 103. Vladimír Růžička, 136. Ondřej Roman a 169. Radim Ostrčil.

Rok 2008 byl z českého pohledu jedním z nejméně povedených. Nejenže nikdo neprošel v prvním kole draftu NHL, ale na řadu se dostali jen tři tuzemští hokejisté. Jako první byl až na chvostu třetího kola (90.) vybrán New Yorkem Rangers Tomáš Kundrátek. Ve čtvrtém kole (105.) přišla řada na Michala Jordána a v pátém (135.) na Tomáše Kubalíka.

2011 – 10 Čechů



Jak se z 202. hráče v draftu proměnit v osobnost NHL? Odpověď by měl znát Ondřej Palát. (Foto: Profimedia.cz)

Ani v roce 2011 neměl český hokej zástupce v prvním kole draftu. Z celkového hlediska se ale jednalo o úspěšný rok, na řadu se totiž dostalo hned deset Čechů. Nejlepším z nich byl 31. David Musil, který však odehrál jen čtyři zápasy v NHL. Společně s ním prošel ve druhém kole ještě Dmitrij Jaškin (41.).

Ve třetím kole se dostalo na 71. Davida Honzíka a v pátém na 144. Dominika Uhera. Pět Čechů bylo vybráno v šestém kole – Lukáš Sedlák (158.), Matěj Stránský (165.), Daniel Přibyl (168.), Richard Nedomlel (175.) a Petr Plaček (176.).

Jako poslední z Čechů (202.) šel na řadu Ondřej Palát. Zatímco Honzík či Přibyl se v NHL neprosadili, Palát patřil do minulé sezony k ústředním postavám Tampy Bay, se kterou vybojoval před odchodem do New Jersey dva Stanley Cupy.