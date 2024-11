Úspěšné i bídné roky. 10 posledních draftů NHL z pohledu českých hokejistů

2015 – 12 českých hokejistů

Takovou úrodu českých talentů jako v roce 2015, v draftu NHL několik let nesklízeli. Vždyť například o dva roky dříve prošli výběrem jen tři tuzemští hráči. Dva mladí borci se dokonce dostali na řadu hned v prvním kole. Jako šestého v celkovém pořadí si vybrali Pavla Zachu Ďáblové z New Jersey a třináctou volbou se stal Jakub Zbořil, po němž sáhl Boston. Zacha okusil chuť NHL na konci ročníku 2015/16 a ve svém premiérovém utkání hned zaznamenal dvě asistence a řekl si o stálé místo v sestavě. Nyní je spoluhráčem Davida Pastrňáka v Bostonu, tedy v klubu, ve kterém se neprosadil Zbořil, jenž se vrátil do Evropy a nyní hraje v Pardubicích. Z dalších hráčů si připsali starty v nejslavnější soutěži světa na konto ještě Dominik Simon, Filip Chlapík, David Kaše a gólmani Karel Vejmelka s Danem Vladařem.