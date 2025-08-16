Úspěšná generace portugalských trenérů. Čtyři působí v anglické Premier League

Portugalcům se v moderní fotbalové době daří, roste kvalita a úroveň jejich reprezentace i klubů a ligových soutěží celkově. Není divu, že mladá generace portugalských stratégů čím dál více pošilhává po nejvyšších patrech evropské scény. Útokem berou zejména anglickou Premier League, v níž mají portugalští trenéři aktuálně hned čtyřnásobné zastoupení. Jejich přehled najdete v následujících kapitolách.
Marco Silva (Fulham)
Někdejší pravý obránce, strávil celou svou hráčskou dráhu v portugalských klubech od Belenenses až po šestiletý pobyt v Estorilu, kde v roce 2011 v pouhých třiatřiceti letech ukončil aktivní kariéru a okamžitě se ujal funkce sportovního ředitele. Vzápětí převzal tým i z pozice trenéra a dovedl ho k postupu do nejvyšší soutěže a následně i do evropských pohárů.
Jako trenér měl bleskový start. S Estorilem vyhrál portugalskou druhou ligu, což mu vyneslo ocenění trenéra roku, následovalo angažmá ve Sportingu, s nímž získal portugalský pohár a v řeckém Olympiakosu, kde slavil titul v Super League. Od roku 2017 působil v Anglii, krátce vedl Hull City a Watford, než v roce 2018 přijal výzvu v Evertonu. První sezonu zakončil osmým místem, ovšem v průběhu následujícího ročníku byl odvolán, když se tým pohyboval v sestupovém pásmu. Po pauze v létě 2021 zakotvil ve Fulhamu, který dovedl k návratu do Premier League.
V první sezoně po postupu se s týmem umístil na desátému místě, následující ročník zakončil na 13. pozici. Fulham se pod jeho vedením často prezentuje atraktivním útočným fotbalem. Po uplynulé sezoně se Silva dočkal i zájmu ze Saúdské Arábie, kterému však odolal, a i v novém ročníku jej tak budeme vídat na lavičce klubu z Craven Cottage.
Vítor Pereira (Wolverhampton Wanderers)
Coby hráč se pohyboval pouze na amatérské úrovni, fotbalové úspěchy mezi elitou pak začal sbírat až v roli kouče. Svou trenérskou cestu zahájil u mládežnických týmů, než v roce 2011 usedl na lavičku Porta, s nímž dvakrát po sobě vyhrál portugalskou ligu i domácí Superpohár. Následovala vskutku světoběžná kariéra. Pereira trénoval kluby v Saúdské Arábii (Al-Ahli a Al-Shabab), Řecku (Olympiakos), Turecku (Fenerbahçe), Německu (Mnichov 1860), Číně (Šanghaj SIPG) a Brazílii (Corinthians a Flamengo).
V prosinci 2024 pak převzal vedení nad A-týmem anglických Wolves, kteří v té době balancovali nad sestupovou propastí. Pereira nastolil své oblíbené rozestavení 3-4-2-1, zpevnil defenzivu, díky čemuž průměr inkasovaných branek na zápas poklesl z 2,5 na 1,3 a tým zaznamenal sedm výher, dvě remízy a šest porážek z prvních patnácti zápasů. V dubnu 2025 Wolves slavili pět výher v řadě a zajistili si záchranu. Jejich trenér Pereira byl navíc dokonce oceněn jako trenér měsíce.
Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest)
Jako jeden z mála trenérů byl během své hráčské kariéry brankářem, působil mimo jiné v Deportivu La Coruña a Portu, kde s týmem oslavil triumf v Lize mistrů, či Poháru UEFA. Po ukončení aktivní kariéry v roce 2010 se stal trenérem brankářů a už v roce 2012 převzal portugalský tým Rio Ave. Pod jeho vedením klub dosáhl na finále v domácím poháru a premiérové účasti v Evropské lize. Následovala angažmá ve Valencii a Portu, než se v roce 2017 vydal do Anglie, kde převzal Wolverhampton. S ním hned v první sezoně vyhrál druhou nejvyšší soutěž a postoupil do Premier League, kde se svou filozofií rychlého a organizovaného fotbalu pomohl Wolves k udržení. Následně krátce vedl Tottenham, v sezoně 2022-23 slavil titul v Saudské arábii s klubem Al-Ittihad.
Od prosince 2023 je hlavním trenérem Nottinghamu Forest, který nejprve zachránil před sestupem a poté dovedl k senzačnímu sedmému místu v sezoně 2024–25, což bylo pro klub nejlepší umístění za posledních 30 let. Poprvé od ročníku 1995–96 se navíc Forest kvalifikovali do evropských pohárů.
Rúben Amorim (Manchester United)
Bývalý záložník Belenenses či Benficy získal během hráčské kariéry řadu trofejí, včetně tří titulů v Primeira Lize, Taça de Portugal, pěti Ligových pohárů a Superpoháru. Čtrnáctkrát nastoupil také za portugalskou reprezentaci. Po ukončení hráčské kariéry se v roce 2018 vrhl na trénování, nejprve vedl Casa Pia a následně B-tým Bragy, odkud se rychle vyšvihl až k seniorskému týmu. S tím se dočkal dlouho očekávaných úspěchů, když například dovedl Bragu k vítězství v ligovém poháru.
V březnu 2020 se ujal role trenéra Sportingu Lisabon a hned v první kompletní sezoně ukončil devatenáctiletý půst klubu po ligovém titulu. Následně přidal další trofeje, včetně druhého titulu, ligových pohárů, či ocenění pro kouče sezony.
Loni na podzim Amorim přijal nabídku vedení Manchesteru United a poprvé v trenérské kariéře se tak vydal do zahraničí. Jeho první sezona na Old Trafford ale skončila zklamáním, United zakončili sezonu na 15. místě, tedy nejhorším umístění za více než půl století. Na jaře pak prohráli finále Evropské ligy s Tottenhamem a portugalský trenér si nebral servítky s kritikou svých svěřenců. V létě ale United investovali celkem přes 230 milionů eur za tři útočné posily – Matheuse Cunhu, Bryana Mbeumoa a Benjamina Šeška.
