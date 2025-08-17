Úprk na Blízký východ. Které fotbalové hvězdy letos v létě přestoupily do Saúdské Arábie?

Peníze hýbou světem a o tom fotbalovém to platí snad ještě dvakrát tolik. To se odráží i na přestupových trendech, čím dál více úspěšných fotbalistů totiž dává přednost bohatým měšcům šejků ze Saúdské Arábie před věhlasem elitních evropských soutěží. Trend, který před dvěma lety odstartoval Cristiano Ronaldo, pokračuje také letos a na Blízký východ tak opět zamířila celá řada známých hvězd.
V saúdskoarabské Saudi Pro League bychom dnes našli spoustu fotbalistů, které jsme byli zvyklí vídat během zápasů Ligy mistrů, či v některé z nejprestižnějších ligových soutěží v Evropě. Zdaleka se přitom nejedná jen o vysloužilé borce, kteří si do exotického prostředí šli přivydělat před blížícím se koncem kariéry. Arabové úspěšně lákají i fotbalisty v nejlepším věku, případně dokonce mladé talenty, kteří mají celou kariéru před sebou. V následujících kapitolách najdete pětici nejdražších hráčů, kteří během léta do arabských klubů přestoupili.
Pokračování 2 / 6
Théo Hérnandez (Al-Hilal)
Francouzský obránce se už jako dítě přesunul do Španělska, kde prošel mládeží klubu Rayo Majadahonda a od třinácti let i akademií Atlética Madrid. Tam si rychle vybudoval pověst neúnavného levého beka, který dokáže pokrýt celé hřiště. Šanci v prvním týmu Atlética ale nedostal, a tak přišlo hostování v Deportivu Alavés. V baskickém klubu se zrodil hráč, o kterém začali mluvit i ti největší, jeho rychlost, drzé průniky a odvaha v soubojích přivedly Alavés až do finále Copa del Rey.
V létě 2017 Hernández přestoupil do věhlasného Realu Madrid. Po boku hvězd jako Cristiano Ronaldo sice sbíral trofeje, minuty na hřišti ale přibývaly poskrovnu. Po roce putoval na hostování do Realu Sociedad, skutečný restart ale přišel až v roce 2019, kdy zamířil do AC Milán. V Itálii se z něj stal jeden z nejnebezpečnějších krajních obránců planety. V sezoně 2021/22 táhl Milán za titulem v Serii A, přidával důležité góly i asistence a brzy se stal symbolem nové éry klubu. Jeho jméno se začalo objevovat v anketách o nejlepšího levého obránce světa.
V září 2021 debutoval v dresu francouzské reprezentace a okamžitě do týmu plného hvězd zapadl. O pár týdnů později už pomáhal Les Bleus k vítězství v Lize národů, o rok později byl u postupu do finále mistrovství světa v Kataru. Po šesti úspěšných letech v Miláně přišla letos v létě nová výzva – přestup do saúdského Al-Hilal, kde podepsal smlouvu do roku 2028.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 3 / 6
Enzo Millot (Al-Ahlí)
Třiadvacetiletý Francouz prošel mládežnickou akademií Monaka, kde fotbalově vyzrál a v roce 2019 podepsal svůj první profesionální kontrakt. O rok později debutoval v Ligue 1, když odehrál několik minut během utkání proti Brestu.
V srpnu 2021 zamířil do německého VfB Stuttgart, kde uzavřel čtyřletý kontrakt. Postupem času se vypracoval v důležitého člena základní sestavy, během uplynulé sezony nasbíral ve všech soutěžích 12 gólů a 8 asistencí. Výrazně přispěl k vítězství ve finále německého poháru proti Arminii Bielefeld, v němž vstřelil dvě branky.
Další zápasové minuty bude nyní sbírat v Saúdské Arábii, během léta totiž přestoupil do Al-Ahlí, kde podepsal tříletý kontrakt. Klub ze Stuttgartu za něj inkasoval přibližně 30 milionů eur, což je třetí nejdražší prodej v historii klubu.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 4 / 6
João Félix (Al-Nassr)
V mládí působil v akademii Porta, ve velkou hvězdu však explodoval v dresu Benficy, v němž v sezoně 2018/19 nastřílel ve 43 zápasech 20 branek. To mu otevřelo dveře k rekordnímu přestupu do Atlétika Madrid, které za něj v červenci 2019 zaplatilo astronomických 127 milionů eur, což z něj udělalo jednoho z nejdražších teenagerů v historii.
V dresu madridského klubu působil tři roky a nastřílel 34 gólů ve 131 zápasech, pověsti zázračného supertalentu však nikdy tak úplně nedostál. V lednu 2023 zamířil na hostování do Chelsea, kde si vyzkoušel Premier League, po návratu do Španělska jeho kroky vedly do Barcelony. Loni v létě nakonec Chelsea Félixe za 52 milionů eur koupila natrvalo a podepsala s ním sedmiletý kontrakt. Ani tentokrát však portugalský útočník očekávání nenaplnil, na hřišti se objevoval spíše epizodně v pohárových zápasech. A přestože se letos na jaře Félix neuchytil ani na hostování v AC Milán, nakonec Blues alespoň část ze své investice dostali zpět.
Během léta se totiž Félix připojil k mužstvu Al-Nassr, kde bude působit pod vedením portugalského trenéra Jorgeho Jesuse a ve společnosti hvězdného Cristiana Ronalda.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 5 / 6
Darwin Núñez (Al-Hilal)
Uruguayský reprezentační útočník do Evropy poprvé přišel v srpnu 2019, kdy posílil španělskou Almeríi. Ihned se vyprofiloval jako produktivní forvard s vynikajícím střeleckým instinktem, což zaujalo celou řadu prestižních klubů.
Po jediné sezoně se tak za tehdy rekordní částku portugalské ligy stěhoval do Benficy Lisabon. Tam postupně rostl v jednu z nejhrozivějších ofenzivních sil Evropy. V sezoně 2021/22 v Primeira lize zaznamenal 26 gólů ve 28 zápasech, získal ocenění nejlepšího střelce, dostal se do nejlepší jedenáctky a byl vyhlášen hráčem sezóny. V létě 2022 si jej pak vybral anglický Liverpool, který za něj zaplatil 85 milionů eur.
V dresu Reds ale velká očekávání příliš nenaplnil. Góly střílel, často ale kupil zbytečné chyby a spoustu šancí také zahazoval. Za tři sezony na Anfieldu nasbíral celkem 95 ligových startů a vstřelil 25 gólů.
O jeho budoucnosti se delší dobu spekulovalo a poté, co Reds v létě koupili útočníka Huga Ekitikého z Frankfurtu, nakonec v srpnu Núñez z Merseyside skutečně odešel. Přestoupil do saúdskoarabského Al-Hilal za 53 milionů eur.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 6 / 6
Mateo Retegui (Al-Qadsiah)
Rodák z argentinského San Fernanda své první kroky v evropském fotbale udělal v roce 2023, kdy posílil italský Janov. Už po roce se ale připojil ke konkurenční Atalantě, která za něj vysypala na stůl zhruba 28 milionů eur. Rychle se aklimatizoval a v sezoně 2024/25 se s 25 brankami stal nejlepším střelcem Serie A.
Přestože vyrůstal v Argentině, na mezinárodní úrovni reprezentuje Itálii, jejíž dres oblékl poprvé v roce 2023 a hned v prvních dvou zápasech skóroval proti Anglii i Maltě skóroval. Postupně si upevnil místo v týmu a posílil své mezinárodní renomé. Letos v létě pak přišel pro mnohé překvapivý zvrat. Retegui vyslyšel volání saúdskoarabského klubu Al-Qadsiah, kde podepsal čtyřletou smlouvu. Přestupová částka se odhaduje na zhruba 65 milionů eur, což z něj činí nejdražšího italského fotbalistu v historii.
Foto: Profimedia.cz