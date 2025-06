Účet za posily. 5 nejdražších hráčů, kteří přišli do Plzně za vlády trenéra Miroslava Koubka

Trenér Miroslav Koubek potřetí v kariéře vede plzeňskou Viktorii. Poprvé se ve Štruncových sadech objevil v říjnu roku 2000, ale vydržel tam jen něco přes rok. Druhé angažmá trvalo od srpna 2014 do srpna 2015. To současné, které odstartovalo v roce 2023, je bezpochyby nejúspěšnější, a to i díky hráčům, které zkušený kouč na západ Čech přivedl.



Část 1 / 6



Během premiérového působení v Plzni přivedl trenér Miroslav Koubek na západ Čech například stopera Benjamina Vomáčku z pražských Bohemians. O čtyři roky později se podílel na přestupu útočníka Ajdina Mahmutoviče z Teplic či na příchodu Jana Kopice z Jablonce. Nejlepší transfery však realizoval během svého současného působení ve Štruncových sadech. Od svého třetího příchodu do Plzně na začátku července roku 2023 stál Koubek u dvou desítek přestupů směrem do Viktorie. Mnohé z nich nebyly levné. Pětici těch nejdražších najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 5. Prince Kwabena Adu (Kryvbas Krivoj Rog) – cca 18 milionů korun Loni v srpnu získala Viktorka z ukrajinského Kryvbasu za necelých 18 milionů korun ghanského útočníka Prince Kwabenu Adua. Jednadvacetiletý mladík se rychle dokázal na západě Čech adaptovat a našel si cestu do sestavy. Kromě ligové soutěže se pravidelně prezentoval také na evropské pohárové scéně, a dělal to velmi dobře. Po přesunu do Plzně jeho tržní cena raketově vystřelila nahoru, necelý rok poté je na více než trojnásobku a může nadále růst. Na západě Čech má podepsaný kontrakt do roku 2027 a vypadá to, že ve Štruncových sadech se podařil manažerům solidní kauf. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 4. Rafiu Durosinmi (MFK Karviná) – cca 20 milionů korun V Karviné mají velmi dobrý čich na talentované africké fotbalisty. Do slezského klubu jich zamířilo už několik, aby se z nich brzy staly cíle pro bohatší ligovou konkurenci. Jedním z těchto případů byl také nigerijský útočník Rafiu Durosinmi. V sezoně 2021/22 odehrál za Karvinou 19 utkání a nastřílel v nich tři branky, což vzbudilo zájem pražské Slavie či Plzně, kam se nakonec předloni v lednu talentovaný mladík přesunul na hostování, jež se pak v létě změnilo v přestup za 20 milionů korun. Rafiu Durosinmi a spol. 4 nigerijští fotbalisté, kteří zanechali v české lize nejvýraznější stopu Aktuálně dvaadvacetiletý forvard podepsal na západě Čech smlouvu do roku 2026 a ukazoval, že je nesmírně perspektivním hráčem. Než si na konci předloňského října vážně poranil koleno a musel na operaci, zasáhl v dresu Plzně do 26 ligových zápasů, nastřílel deset branek a k nim zaznamenal pět asistencí. I přesto, že více než rok nehrál, jeho současnou hodnotu vyčísluje portál Transfermarkt na sedm milionů eur. Na hřiště se vrátil před pár týdny ve velkém stylu – v 16 ligových zápasech dal šest branek a na dvě nahrával, ve čtyřech utkáních Evropské ligy se blýskl dvěma góly a dvěma asistencemi. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 3. Ricardinho (Levski Sofia) – cca 30 milionů korun Čtyřiadvacetiletý brazilský talent Ricardinho (celým jménem Ricardo Viana Filho) už toho má za sebou poměrně dost. Z mateřského Gremia odešel v roce 2021 na hostování do portugalského Marítima, kde strávil necelý rok a vrátil se do vlasti. Na další zahraniční štaci se vydal v lednu 2023, kdy zamířil do bulharského klubu Levski Sofia, odkud loni v létě přestoupil za 30 milionů korun do Plzně. Dostanou ve Viktorce ještě šanci? 3 cizinci Plzně, kteří jsou na hostování v zahraničních klubech Šikovný útočník stihl v aktuální sezoně naskočit do tří ligových utkání. Ve Štruncových sadech má podepsanou smlouvu do roku 2027, ale jarní část sezony tráví v Izraeli, kde nastupuje v dresu Maccabi Haifa. V novém působišti zatím odehrál deset ligových utkání a vstřelil jednu branku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. Svetozar Markovič (Partizan Bělehrad) – cca 38 milionů korun V Plzni dobře tušili, když loni v létě kupovali za necelých 38 milionů korun z Partizanu Bělehrad stopera Svetozara Markoviče, že by se jim tento obchod mohl náramně vyplatit. O necelý rok později má srbský zadák podle portálu TransferMarkt hodnotu kolem stovky milionů korun a patří k pilířům sestavy trenéra Koubka. 3 roky od posledního titulu a Plzeň může z nových hráčů složit kompletní jedenáctku. Takto by mohla vypadat Pětadvacetiletý borec býval stálým členem srbských reprezentačních výběrů od šestnáctky až do jednadvacítky, na start v seniorském národním celku ale zatím stále čeká. Možná, že vydařené výkony v dresu Viktorie nejen v ligové soutěži, ale také na evropské scéně, by mu v tom mohly pomoci. Smlouvu na západě Čech má podepsanou do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. Karel Spáčil (Hradec Králové) – cca 40 milionů korun Levonohý stoper Karel Spáčil zářil v podzimní části ligové sezony 2024/25 v dresu Hradce Králové a kvalitními výkony zaujal přední tuzemské kluby. I když to vypadalo, že má našlápnuto do Slavie, nakonec jej ulovili Plzeňští, kteří za něj zaplatili přibližně 40 milionů korun. V Plzni pro ně nebylo místo. 7 hráčů, kteří v zimě opustili Viktorku. Jak se jim nyní vede? Spáčil hraje v nejvyšší soutěži teprve od minulé zimy, během níž ho „votroci“ získali z druholigového Prostějova za osm milionů korun. Během necelého roku jeho tržní cena vyskočila na 50 milionů korun. Na západě Čech věří, že jde o dobře investované peníze. Aby dvaadvacetiletý talent mohl dál výkonnostně růst, strávil ještě jarní část sezony v Hradci Králové a do Plzně se přestěhuje až v létě. Foto: Profimedia.cz