Účet za posily. 5 nejdražších hráčů, kteří přišli do Plzně za vlády trenéra Bílka

Ligový životopis pětadvacetiletého stopera Beninu je hodně zajímavý. Mohameda Tijaniho si už dříve vyhlédla v Jihlavě Sparta, na Letné ale odhalili jeho zdravotní problémy, a tak z přestupu sešlo. Místo toho Tijani skončil ve Slavii. Jenže v Edenu se moc neprosadil, a tak hostoval nejprve v Liberci a loni v Teplicích. Tam se dostal do parádní formy a tým ze Stínadel dovedl k záchraně. Řekl si tak o další přestup a zamířil do Plzně. Jenže ve Viktorce moc prostoru nedostal a nyní hostuje v Brně.

Adam Vlkanova – 490 tis. eur

Loni už se zdálo, že míří do Slavie. Z přestupu ofenzivního esa do Edenu ale sešlo a osmadvacetiletý Adam Vlkanova začal letošní ročník v Hradci Králové. Nakonec se však přeci jen přestupu dočkal a odešel do Plzně, se kterou si zahrál i Ligu mistrů. Blýskl se gólem do sítě Bayernu Mnichov, dostal se i do reprezentace, na jaře ale jeho pozice není nejpevnější.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia