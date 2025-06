Účet za posily. 5 nejdražších hráčů, které přivedl do Sparty během prvního angažmá kouč Priske. Přijdou další?

Aktuálně šestadvacetiletý středopolař si do statistik připsal v české nejvyšší soutěži už přes 71 startů, dal tři góly a zaznamenal 13 nahrávek. Byl prvním hráčem Sparty, který na podzim vstřelil branku v Lize mistrů po 19 let dlouhé absenci týmu v milionářské soutěži. Podle portálu TransferMarkt za něho Pražané zaplatili norskému Lilleströmu asi 36 milionů korun. Dnes je jeho cena čtyřnásobně vyšší. Na Letné má podepsaný kontrakt do roku 2028.

Výkony skandinávského borce budily rozpaky, přesto dostal důvěru i na začátku ročníku 2024/25. V něm odehrál 13 ligových zápasů, z toho však jen pět v základní sestavě. Do statistik si zapsal jednu asistenci a také gól, kterým jako střídající hráč rozhodl prosincové domácí utkání s Bohemians (1:0). Další už ale nepřidal. Z Letné jej vyexpedovali na hostování do druholigové italské Pisy. Součástí dohody je též opce na následný přestup.

Sparta loni v lednu hodně stála o záložníka Markuse Solbakkena a do norského Stavangeru za něj poslala asi 55 milionů korun. V jarní části sezony 2023/24 zasáhl do 12 střetnutí, ale do statistik si nezapsal žádný gól ani asistenci.

1. Jan Kuchta (Lokomotiv Moskva) – cca 60 milionů korun

Útočník Jan Kuchta patřil až do února roku 2020 Slavii, ale Liberec, kde byl na hostování, na něho uplatnil opci a on přestoupil na sever Čech. V barvách Slovanu nasázel šest branek a reakce Slavie na sebe nenechala dlouho čekat - o pár měsíců později byl zase hráčem Slavie, která ho koupila zpět. V Edenu se zařadil mezi nepostradatelné hráče týmu a v lednu 2022 přestoupil do Ruska. Moskevský Lokomotiv za něj vyplatil přes 122 milionů korun.

Angažmá v ruském klubu, kde měl podepsaný kontrakt do roku 2026, však kvůli válce na Ukrajině přerušil a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli do Slavie, odkud do Ruska odcházel, a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde byl nejprve na dvouletém hostování, které se předloni v létě změnilo v přestup.

Smlouvu na Letné podepsal do roku 2026, ale už po roce dal Praze vale a vydal se na sever Evropy. Dánský Midtjylland za jeho podpis zaplatil necelé tři miliony eur. Dlouho tam ale nepobyl a v polovině ledna se na Letnou vrátil na hostování do konce sezony. V pražském klubu bude hrát i v příštím ročníku, protože kluby se domluvily na jeho přestupu přibližně 50 milionů korun.

Foto: Profimedia.cz