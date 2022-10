Tým třicátníků. Podívejte se, jak by vypadala elitní nejstarší česká pětka v NHL

V NHL působí několik českých mladíků. Další na svou šanci čekají a letos by mohli do nejlepší ligy světa nakouknout. Po jejich boku jsou ale i zkušení třicátníci. A právě z nich jsme poskládali nejsilnější českou pětku v NHL. Její podobu najdete v následujících kapitolách.

Brankář - Pavel Francouz (32 let, Colorado Avalanche)

V NHL působí tři čeští gólmani, kterým už bylo třicet let. Petr Mrázek přišel před sezonou do Chicaga a stal se novou jedničkou Blackhawks. David Rittich zamířil do Winnipegu, my jsme ale do našeho výběru zařadili dvaatřicetiletého Pavla Francouze, který v minulém ročníku získal s Coloradem Stanley Cup. Do nové sezony nešel v roli jedničky, dá se ale čekat, že dostane hodně prostoru.

Foto: Profimedia.cz