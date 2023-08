Tým plný ambicí. Toto je 5 zajímavých posil, které v létě přivedla Mladá Boleslav

Matouš Trmal

Čtyřiadvacetiletý gólman měl nakročeno k velké kariéře. V lize se vyšvihl v bráně Slovácka, odkud bývalý mládežnický reprezentant odešel v roce 2020 do Guimaraese. Jenže v Portugalsku se neprosadil tak, jak by si přál, a tak se letos v létě vrátil domů. Ne však do Uherského Hradiště, ale do Mladé Boleslavi, kde se stal ihned jedničkou.

Foto: Profimedia.cz