Tým není nafukovací. 3 rozjetí útočníci, kteří nedostali šanci porvat se o šampionát

Českou hokejovou reprezentaci čeká poslední turnaj a příští týden už vstoupí do světového šampionátu. Tým, který poletí do Lotyšska, už se pomalu krystalizuje, ne všichni se do něj ale vešli.