Tým budoucnosti? Toto je 5 mladíků, kteří by jednou mohli dotáhnout New Jersey Devils ke Stanley Cupu

Zatímco aktuálně nejstarší hráč New Jersey - P.K. Subban - odehrál v NHL během 13 sezon už skoro osm set zápasů, jeho o mnoho mladší týmoví spoluhráči se teprve otrkávají v NHL. Na soupisce klubu je momentálně řada hokejistů do 25 let. Celek tedy hodně stojí na jejich výkonech. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete pětici hráčů do 23 let, kteří mají největší šanci, že v dresu New Jersey budou hrát v příštích ročnících velmi důležitou roli. Někteří z nich jsou oporami už nyní.

Jesper Boqvist - 22 let (Švédsko) Mezi prvními ve druhém kole draftu v roce 2017 šel na řadu Jesper Boqvist. Momentálně dvaadvacetiletý švédský útočník je stříbrným medailistou z mistrovství světa hráčů do 18 i do 20 let a nejvyšší skandinávskou ligu si vyzkoušel už v sezoně 2015/16, kdy odehrál za Brynäs IF osm utkání. Boqvist je rychlým bruslařem, který to umí s pukem, je kreativní a hlavně – dříme v něm obrovský hokejový potenciál, který však v zámoří dosud nedokázal prodat. Experti tvrdí, že by mohl být dalším skvělým hráčem z klubu Brynäs, který zazáří v NHL. Ze stejného místa se vydali dobýt nejslavnější soutěž světa třeba Nicklas Backström, Jacob Silfverberg či Elias Lindholm. Nadcházející sezona v NHL pro něho bude zlomová. Foto: Profimedia.cz

Ty Smith - 21 let (Kanada) Čtyři povedené sezony odehrál obránce Ty Smith v juniorské soutěži WHL, než dostal v minulém ročníku první příležitost zahrát si v dresu New Jersey Devils v NHL. Jednadvacetiletý borec byl draftován v roce 2018 jako 17. hráč v celkovém pořadí. Na konci sezony 2018/19 převzal ocenění Bill Hunter Trophy pro nejlepšího zadáka soutěže WHL. Na obránce je nesmírně produktivní – v posledních třech sezonách v juniorské soutěži pokaždé zaznamenal průměr více než jednoho kanadského bodu na utkání. Je to vynikající bruslař s chytrou hlavou a šikovnýma rukama, takže je excelentním nahrávačem. V premiérovém ročníku v NHL posbíral v 48 zápasech 23 bodů (2+21) a byl vybrán do All-Star týmu nováčků roku. Foto: Profimedia.cz

Jesper Bratt – 22 let (Švédsko) Švédský forvard Jesper Bratt se prvního startu v NHL dočkal v sezoně 2017/18, když mu bylo pouhých 19 let. V debutovém ročníku byl skvělý - zaznamenal 35 bodů (13+22) v 74 zápasech a rychle si zajistil pevné místo v sestavě. New Jersey Devils si talentovaného hráče vybrali před pěti lety až v šestém kole draftu jako 162. v celkovém pořadí a jak to vypadá, byla to šťastná volba. V Brattovi možná leží ofenzivní budoucnost Ďáblů. Je to kreativní hokejista, který má šikovné ruce a je hodně silný na puku. Ve 22 letech působí na ledě jako ostřílený mazák. Jeho bilance v uplynulé sezoně NHL čítala 30 bodů za sedm gólů a 23 nahrávek. Foto: Profimedia.cz

Jack Hughes - 20 let (USA) Před draftem NHL v roce 2019 se spekulovalo, po kom sáhne první vybírající, tedy New Jersey. V úvahu přicházela dvě jména – Kaapo Kakko, nebo Jack Hughes. Devils si nakonec pojistili amerického útočníka, který sice na mistrovství světa dospělých na Slovensku neohromil tolik jako jeho finský vrstevník, ale zase exceloval v mládežnických výběrech. Hughes je podle hokejových expertů výjimečným talentem a naprosto komplexním hráčem. Je nesmírně obratný a rychlý v pohybu i myšlení, špičkově bruslí a má neskutečně šikovné ruce, takže v soubojích jeden na jednoho je to v drtivé většině případů právě on, kdo z nich vychází jako vítěz. Tenhle chlapík má v nohách dynamit. Jakmile dostane puk, dokáže tak zrychlit, že ujede každému soupeři. Kdo ví, co by se muselo stát, aby z tohoto borce nebyla brzy superhvězda NHL. Foto: Profimedia.cz