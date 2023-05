Tým budoucnosti? 7 mladíků, kteří by jednou mohli dotáhnout New Jersey Devils ke Stanley Cupu

Zatímco aktuálně nejstarší hráč New Jersey – Brendan Smith - odehrál v NHL během 13 sezon přes šest set zápasů, jeho o mnoho mladší kluboví parťáci se teprve otrkávají v NHL, v juniorských soutěžích nebo ve farmářských celcích. V následujících kapitolách najdete pětici hráčů do 23 let, kteří mají největší šanci, že v dresu New Jersey budou hrát v příštích ročnících velmi důležitou roli. Někteří z nich jsou oporami už nyní.

Jack Hughes (USA) – 22 let Před draftem NHL v roce 2019 se spekulovalo, po kom sáhne první vybírající, tedy New Jersey. V úvahu přicházela dvě jména – Kaapo Kakko, nebo Jack Hughes. Devils si nakonec pojistili amerického útočníka, který sice na mistrovství světa dospělých na Slovensku neohromil tolik jako jeho finský vrstevník, ale zase exceloval v mládežnických výběrech. 15 posledních nekanadských jedniček draftů NHL. Jsou mezi nimi dva Češi i Slovák Hughes je podle hokejových expertů výjimečným talentem a naprosto komplexním hráčem. Je nesmírně obratný a rychlý v pohybu i myšlení, špičkově bruslí a má neskutečně šikovné ruce, takže v soubojích jeden na jednoho je to v drtivé většině případů právě on, kdo z nich vychází jako vítěz. Tenhle borec má v nohách dynamit. Jakmile dostane puk, dokáže tak zrychlit, že ujede každému soupeři. Kdo ví, co by se muselo stát, aby z tohoto chlapce nebyla jednou superhvězda NHL. Foto: Profimedia.cz

Kevin Bahl (Kanada) – 22 let Na mistrovství světa juniorů v České republice na přelomu let 2019 a 2020 byl obránce Kevin Bahl součástí zlatého kanadského celku. Odehrál tehdy sedm zápasů a do statistik si zapsal bod za asistenci. Rodák z Britské Kolumbie se stal před pěti lety v draftu NHL úlovkem Arizony (55. v celkovém pořadí), která však talentovaného mladíka vytrejdovala do New Jersey v rámci obchodu s Taylorem Hallem. Šampioni z mistrovství světa juniorů v Třinci a Ostravě. 14 zlatých Kanaďanů, kteří už pronikli do NHL Téměř dvoumetrový obr, který typově připomíná Brandona Carla z Bostonu, bude na sobě muset ještě trochu zapracovat, ale dveře do NHL se mu už otevřely. V ročníku 2022/23 naskočil do 42 utkání a zaznamenal osm bodů za dva góly a šest asistencí. Foto: Profimedia.cz

Dawson Mercer (Kanada) – 21 let V jednadvaceti letech má útočník Dawson Mercer doma ve vitríně už tři cenné kovy z významných akcí. Je zlatým a stříbrným medailistou z mistrovství světa juniorů v letech 2020 a 2021, a loni se podílel na druhém místě Kanady na šampionátu dospělých. 8 českých nadějí, které prošly draftem NHL v roce 2020. Kam se posunuli Myšák, Pytlík a spol? Mercer je vynikajícím bruslařem a nesmírně kreativním hráčem. New Jersey Devils po něm sáhli v draftu roku 2020 hned v prvním kole jako po 18. v celkovém pořadí a jistě toho v klubu nelitují. V posledních dvou sezonách nezmeškal jediné utkání a v jejich součtu si připsal na konto ve 164 zápasech 98 bodů (44+54). Je úžasné sledovat jeho rychlý výkonnostní růst. Brzy by mohl patřit k největším personám v NHL. Foto: Profimedia.cz

Alexander Holtz (Švédsko) – 21 let Sedmička draftu z roku 2020 - Alexander Holtz - má za sebou dvě účasti na mistrovství světa dvacetiletých, z nichž jednu proměnil v bronzovou medaili. V roce 2019 pomohl reprezentaci Tre Kronor ke zlatu na šampionátu osmnáctek. Martin Nečas a spol. Hráči z každého týmu v NHL, kteří v ročníku 2022/23 nejvíc (mile či nemile) překvapili Holtz je vynikajícím bruslařem s nesmírně šikovnýma rukama a ofenzivními instinkty. Umí přesně vystřelit i nahrát lépe postavenému spoluhráči. Experti o něm mluví jako o jednom z největších švédských talentů posledních let. Za Djurgarden odehrál před draftem dvě kompletní sezony ve švédské elitní soutěži dospělých a následně se vydal do zámoří. Klub New Jersey Devils mu předložil k podpisu vstupní kontrakt, který je platný do roku 2025. V sezoně 2022/23 pendloval mezi farmářským celkem a hlavním týmem Devils. V NHL dosud odehrál 28 utkání a nastřádal do statistik šest bodů (3+3). Foto: Profimedia.cz

Chase Stillman (Kanada) – 20 let Jeden se narodil v Calgary, druhý v St. Louis, tedy v destinacích, kde právě jejich otec - Cory Stillman - právě působil. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, který odehrál v NHL přes tisíc utkání a posbíral přes sedm set bodů, přivedl na svět zdatné následovníky hokejového řemesla. Já na bráchu, brácha na mě. 22 sourozeneckých dvojic, které se mohou v aktuální sezoně potkat na ledě v NHL Starší - pětadvacetiletý Riley, kterého draftovala v roce 2016 ve čtvrtém kole Florida - už má na kontě přes 150 startů v dresech Floridy, Chicaga a Buffala. Mladší Chase prošel draftem v roce 2021, ale na řadu šel už v prvním kole, když po něm sáhli Ďáblové z New Jersey. Zatím působí v juniorské lize OHL, ale není vyloučeno, že se už v příštím ročníku dočká premiéry v NHL. Potenciál na to určitě má. Foto: Profimedia.cz

Luke Hughes (USA) – 19 let Jeho bratr Jack Hughes se stal jedničkou draftu před čtyřmi lety a další sourozenec Quinn byl sedmičkou o rok dříve. Luke se stal v roce 2021 úlovkem New Jersey jako čtvrtý v celkovém pořadí. 10 supertalentovaných mladých hokejistů, o které se strhl v loňském draftu NHL největší boj Sebevědomý obránce je špičkovým a rychlým bruslařem, který si báječně rozumí s pukem, skvěle se orientuje ve hře a umí bleskově reagovat na aktuální situaci na hřišti. Už v 19 letech je to komplexní hráč, který má předpoklady pro rychlou adaptaci v NHL. V aktuálním ročníku dostal šanci nakouknout do elitní ligy ve dvou zápasech základní části, ve kterých si zapsal na konto dva body (1+1), další tři utkání a dva body (0+2) nasbíral v play-off. Foto: Profimedia.cz