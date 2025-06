Tým budoucnosti? 7 mladíků do 21 let, kteří by jednou mohli dotáhnout New Jersey Devils ke Stanley Cupu

Část 1 / 8



Zatímco čtyřiatřicetiletý kanadský obránce New Jersey Brenden Dillon odehrál v NHL během 15 sezon v součtu základní části a play-off už přes tisíc zápasů, jeho o mnoho mladší kluboví parťáci se teprve otrkávají v NHL, v juniorských soutěžích, ve farmářských celcích nebo v Evropě. V následujících kapitolách najdete sedm hráčů, jimž není víc než 21 let, kteří mají slušnou šanci, že v dresu New Jersey budou hrát v příštích ročnících velmi důležitou roli.

Anton Silajev (Rusko) – 19 let Dvoumetrový obr Anton Silajev má za sebou dvě sezony v KHL a navzdory tomu, že její větší část té první absolvoval jako sedmnáctiletý, vedl si v ní v dresu Torpeda Nižnij Novgorod velice dobře. To také nenechalo v klidu zámořské skauty, takže na jeho volbu cílil v loňském draftu NHL nejeden klub. Nakonec se stal desítkou výběru, když po něm skočili skauti New Jersey. 10 Evropanů, kteří šli v loňském draftu NHL na řadu v prvním kole. Jak si dnes vede Jiříček a spol? Na NHL má skvělé fyzické předpoklady – je silný, nebojí se osobních soubojů, ale navzdory dvěma metrům výšky a téměř metráku živé váhy je na bruslích obdivuhodně rychlý a obratný. Navíc je to rozená vůdčí osobnost, která tvrdě pracuje pro tým. V Nižném Novgorodu má podepsanou smlouvu do roku 2026, ale kdo ví, zda se v létě nevydá na zkušenou do zámoří, kde by nejprve mohl hrát ve farmářském týmu mezi dospělými v AHL. Foto: Profimedia.cz

Lenni Hämeenaho (Finsko) – 20 let Pokud jste sledovali boje na letošním hokejovém mistrovství světa, nemohl vaší pozornosti uniknout finský útočník Lenni Hämeenaho. Teprve dvacetiletý mladík nasbíral v osmi zápasech na šampionátu čtyři body za gól a tři asistence a činil tak už s vědomím, že má v kapse smlouvu v NHL. Den před startem turnaje totiž podepsal vstupní kontrakt do roku 2028 s New Jersey. Střelecká marnost. 8 útočníků, kteří odehráli v aktuální sezoně NHL přes 20 utkání a nedali jediný gól Devils urostlého hráče draftovali v roce 2023 ve druhém kole a skautům na něm imponovala hokejová inteligence, technické kvality, přesná přihrávka i střelba a odolnost v osobních soubojích. Už od 18 let hrál pravidelně v nejvyšší finské lize a v minulé sezoně zaznamenal v 58 zápasech 51 bodů (20+31). Bronzový medailista z mistrovství světa hráčů do 18 let má všechny předpoklady k tomu, aby se v nadcházejícím ročníku zařadil mezi nejlepší nováčky v soutěži. Foto: Profimedia.cz

Cam Squires (Kanada) – 20 let Kanadský útočník Cam Squires se nikdy neobjevil v žádném reprezentačním výběru javorového listu na velké akci, přesto je to hokejista s mimořádným potenciálem. New Jersey jej získalo v roce 2023 ve čtvrtém kole draftu. Uplynulé čtyři sezony odehrál v juniorské lize QMJHL a udivoval vytrvalým nárůstem výkonnosti a produktivity. Trenérské legendy. 11 výjimečných koučů, kteří se výrazně zapsali do historie NHL V ročníku 2024/25 zaznamenal v barvách týmu Cape Breton Eagles 75 bodů (24+51) v 58 zápasech a byl natolik dominantním hráčem, že byl v dubnu odeslán do farmářského celku Devils v soutěži AHL, za který odehrál první tři utkání mezi dospělými. Dal v nich gól, přidal k němu tři asistence a řekl si o pozornost stavitelů týmu New Jersey pro příští sezonu. Rychlý bruslař, skvělý nahrávač a tvrdý pracant by měl dostat brzy šanci v elitní zámořské lize. Foto: Profimedia.cz

Cole Brown (Kanada) – 20 let Vysoký útočník s kouzelně šikovnýma rukama má za sebou čtyři povedené sezony v juniorské lize OHL, kterou v roce 2022 dokázal s celkem Hamilton Bulldogs vyhrát. Cole Brown se v ročníku 2024/25 prezentoval vynikající produktivitou, když v 67 zápasech posbíral 70 bodů za 33 gólů a 37 nahrávek. Jeho výkonnost jde stále nahoru a manažeři New Jersey, kteří si jej pojistili v šestém kole draftu v roce 2023, jsou zřejmě nakloněni tomu, aby mu dali k podpisu vstupní smlouvu do NHL. Příští sezonu by měl ale určitě začít v univerzitní lize NCAA.

Šimon Nemec (Slovensko) – 21 let Nejlepším obráncem draftu NHL v roce 2022 se stal Slovák Šimon Nemec. Obousměrný bek velmi dobře hraje přesilovky, má na výborné úrovni bruslení a hodně vysoké hokejové IQ. Talentovaný zadák v sezoně 2020/21 v dresu Nitry nasbíral 26 (1+25) bodů ve 39 zápasech základní části. V play-off měl na kontě 17 (5+12) bodů v 19 střetnutích. V ročníku 2022/23 už hrál za Atlantikem v soutěži AHL a vedl si velmi dobře – v 65 duelech zaznamenal 34 bodů (12+22) a 13 kladných bodů v +/- bodování. První pozvánku do NHL dostal v sezoně 2023/24 a získal si stálé místo v kádru Devils. Nemec reprezentoval Slovensko na olympijských hrách, dvakrát hrál na světových šampionátech juniorů a na kont má už čtyři účasti na mistrovství světa dospělých. Vstupní kontrakt mu vyprší po nadcházejícím ročníku. Foto: Profimedia.cz

Seamus Casey (USA) – 21 let Americký obránce Seamus Casey se stal druhou volbou New Jersey v draftu NHL v roce 2022. Devils po něm skočili ve druhém kole, ale nechávali jej vyzrávat v univerzitní lize NCAA. Mistr světa z juniorského světového šampionátu v roce 2024 a stříbrný medailista z mistrovství světa hráčů do 18 let o dva roky dříve je technicky dokonale disponovaným hokejistou. Má skvělou přihrávku, dobrou střelu a umí perfektně podporovat ofenzívu týmu, aniž by zapomínal na své defenzivní povinnosti. V minulém ročníku odehrál prvních 14 utkání v NHL a zaznamenal v nich osm bodů za čtyři góly a stejný počet asistencí. Od nadcházející sezony by měl mít pevné místo v kádru Devils. Foto: Profimedia.cz

Matyáš Melovský (Česká republika) – 21 let Vítkovický odchovanec Matyáš Melovský musel v loňském draftu čekat, až zazní jeho jméno, do šestého kola. Jako 171. hráč v celkovém pořadí se stal „majetkem" New Jersey. To už působil dva roky v juniorské lize QMJHL a držel si průměr jednoho bodu na utkání. DRAFT NHL 2000: 15 podceněných hráčů, kteří se (navzdory předpokladům) dokázali prosadit Ve stejné lize si bronzový medailista z loňského mistrovství světa juniorů vedl fantasticky i v nedávno skončeném ročníku. Po odehrání 57 utkání v dresu celku Baie-Comeau Drakkar měl na kontě 83 bodů (26+57) a dalších deset (3+7) posbíral v 11 zápasech play-off. Ve statistikách měl 40 kladných bodů v +/- bodování a po právu obdržel Guy Carbonneau Trophy, což je ocenění pro nejlépe bránícího útočníka v lize. New Jersey jej zatím nemají pod smlouvou, ale to by se mohlo v létě změnit. Je to nesmírně perspektivní hráč, který má předpoklady pro NHL. Foto: Profimedia.cz