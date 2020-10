Tyhle mančafty máme rádi aneb 6 „oblíbených“ soupeřů české fotbalové reprezentace

Kvalifikace o postup na mistrovství světa v roce 1994 zastihla československou federaci ve fázi rozluky, ale fotbalu se to netýkalo a společný tým dohrál celý běh v jednom dresu. Ve skupině tehdy narazil i na Kypr, ale první oficiální střetnutí České republiky s ostrovním státem se datuje až do roku 2002, kdy se tito soupeři potkali na Turnaji čtyř národů právě na Kypru. V divokém utkání, v němž padlo sedm branek (z toho šest ve druhé půli), rozhodli svěřenci trenéra Karla Brücknera o vítězství 4:3 až v 90. minutě brankou Vladimíra Šmicera.

Estonsko – 3 výhry (8:1)



Zatím naposled se střetli Češi s Estonci v roce 2004 v přátelském utkání v Teplicích. Domácí vyhráli 2:0 a byl u toho i Martin Jiránek. (Foto: Profimedia.cz)

Už 16 let nenarazili čeští fotbalisté na Estonsko, a možná je to škoda, protože jde o soupeře, s nímž by si mohli vylepšit sebevědomí. Dosud s pobaltskou reprezentací sehráli tři duely a inkasovali jen jediný gól.

V kvalifikační skupině o Euro v roce 2000 se Češi vypořádali s Estonci poměrně snadno – v Teplicích vyhráli 4:1 a odvetu zvládli výsledkem 2:0. Zatím poslední měření sil v roce 2004 mělo charakter přátelského utkání a tuzemská reprezentace vyhrála (znovu v Teplicích) 2:0.