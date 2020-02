Tyhle kluky máme rádi. 8 „oblíbených“ soupeřů české hokejové reprezentace

S osmi soky (počítáme-li také utkání s výběrem Severní Ameriky do 23 let před Světovým pohárem v roce 2016) neztratili čeští hokejisté ve vzájemných soubojích ani bod. V následujících kapitolách a ve fotogalerii si můžete připomenout soupeře, na které si národní tým (zatím) nemůže ani v nejmenším stěžovat.

Rakousko, 14 výher, 77:19

Čeští útočníci David Krejčí a Dmitrij Jaškin před rakouským brankářem Davidem Kickertem na letošním mistrovství světa v Dánsku v roce 2018. (Foto: Profimedia.cz) Rakušané dokázali potrápit a obrat o body řadu favoritů, Čechy ale dosud připravili o jediný bod loni v utkání Euro Hockey Challenge, když v Linci prohráli po samostatných nájezdech 4:5. Z osmi utkání na mistrovství světa byli k úspěchu nejblíže asi v letech 2004 a 2018. V prvním případě na pražském ledě houževnatě vzdorovali a podlehli jen 0:2. Na šampionátu v Kodani sice vedli Češi už 4:1, ale soupeř dvěma góly v závěrečné desetiminutovce zápas ještě zdramatizoval a reprezentace se o těsnou výhru 4:3 strachovala až do posledních vteřin. Jednu prohru (3:7) si připsali na olympiádě v Norsku.

Itálie, 9 výher, skóre 64:11

Ital Vincent Rosso a český útočník Jiří Novotný bojují o puk na mistrovství světa ve Stockholmu v roce 2012. Češi na šampionátu rozdrtili soupeře z Apeninského poloostrova 6:0. (Foto: Prodimedia.cz) Osm zápasů na světových šampionátech, jeden na olympiádě a nula ztracených bodů. Nejmilosrdnější výsledek uhráli Italové na mistrovství světa v Bělorusku (0:2). Od Čechů ale dokázali inkasovat i jedenáct branek (MS 2001). Hned první vzájemný zápas (8:1) se odehrál ve čtvrtfinále šampionátu v roce 1993 – ano, nenechte se zmást, Italové tehdy dokázali procházet mezi nejlepších osm celkem pravidelně.

Japonsko, 4 výhry, skóre 31:10

Jan Čaloun uniká s pukem Japonci Takeshi Yamanakovi na mistrovství světa v roce 1999 v Norsku. (Foto: Profimedia.cz) V období, kdy Japonci pravidelně startovali v elitní skupině mistrovství světa, měli na Čechy celkem „štěstí“. Potkali je v letech 1998, 1999, 2000 a 2002. Při poslední konfrontaci podlehli 3:5, což byl hodně solidní výsledek. Pamětníci si jistě vybaví i drobné potíže, které s japonskými jmény měli komentátoři na televize Nova v roce 1998. Tehdy Japonci dokonce chvilku vedli.

Kazachstán, 4 výhry, skóre 19:3

Tomáš Filippi bojuje o kotouč s Nikitou Ivanovem na mistrovství světa v roce 2016. Na šampionátu v Rusku Češi vyhráli 3:1. (Foto: Profimedia.cz) Před 22 lety se obě země utkaly poprvé, a to poněkud nečekaně – s postupem Kazachů do hlavní fáze olympijských her v Naganu se moc nepočítalo. Češi je v nervózním utkání nakonec smetli 8:2. O šest let později na mistrovství světa v Praze skončil zápas také jasně – 7:0. Ve „zlaté“ Vídni to bylo v roce 2005 o poznání těžší, výhru 1:0 trefil Hemský. Zatím poslední souboj svedly obě reprezentace na světovém šampionátu v Rusku před čtyřmi lety, kde český nároďák vyhrál 3:1.

Slovinsko, 4 výhry, 19:9

Obránce Michal Kempný eliminuje na mistrovství světa v roce 2017 před českou brankou slovinského útočníka Aleše Mušiče. Zápas skončil vítězstvím českého výběru 5:1. (Foto: Profimedia.cz) Oba soupeři se potkali čtyřikrát. Poprvé v Helsinkách (rok 2003) Češi celkem v poklidu zvítězili 5:2, o tři roky později v Rize to ale bylo pořádné drama, ač to tak zprvu nevypadalo. O jasné vedení ale favorit přišel a nakonec zvítězil o jediný gól 5:4. V roce 2013 se čeští hokejisté protrápili ve Stockholmu k výhře 4:2 a naposled se se Slovinskem potkali na šampionátu v roce 2017. V Paříži snadno vyhráli 5:1.

Ukrajina, 1 výhra, skóre 5:2

Jen jedenkrát se čeští hokejisté dosud střetli s reprezentanty Ukrajiny. Od té doby uplynulo už 17 let. (Foto: Profimedia.cz) Dosud jediné měření sil českých hokejistů s Ukrajinou bylo možno vidět na mistrovství světa v roce 2003. V Helsinkách se tehdy po bezgólové první třetině nakonec prosadil papírově silnější tým a zvítězil 5:2.

Výběr Severní Ameriky do 23 let, 1 výhra, skóre 3:2

Útočník Brandon Saad z celku Severní Ameriky se pokouší překonat brankáře Michala Neuvirtha. Češi nakonec vyválčili výhru 3:2. (Foto: Profimedia.cz) Originální přírůstek do sbírky soupeřů, s nimiž národní celek dosud neprohrál, přibyl do sbírky předloni v roce 2016. V generálce na Světový pohár změřili Češi síly s výběrem severoamerických hokejistů do 23 let. Svěřenci trenéra Josefa Jandače vedli ve 48. minutě už 2:0 po brankách Paláta a Faksy, ale soupeř dokázal srovnat. Vítězství nakonec vystřelil necelých osm minut před závěrečnou sirénou Tomáš Plekanec.