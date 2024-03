Tvůrci hry Arsenalu. 5 nejtvořivějších hráčů podle počtu klíčových nahrávek v aktuální sezoně Premier League

Co je víc - střelec, který dává góly, nebo hráč, jenž je připravuje? To je, jako bychom se ptali, jestli je v autě důležitější volant nebo brzda. Bez jednoho či druhého je vůz samozřejmě k ničemu.



Přestože většinu fotbalové slávy slíznou ostrostřelci s přesnou muškou, které je nejvíc vidět, bez chytrých a kreativních parťáků by nebyli ničím. Každý úspěšný tým má na hřišti někoho, kdo musí nejprve gólovou akci vymyslet a dostat do ní spoluhráče, který se pak snadným gólem proslaví. Je zajímavé občas nahlédnout do statistik. Suchá čísla sice mohou vypadat nudně, jsou v nich ale obsaženy cenné údaje. V následujících kapitolách najdete žebříček vytvořený na základě počtu klíčových nahrávek, jež pro své spoluhráče vypracovali fotbalisté Arsenalu, který letos zažívá v Premier League povedenou sezonu.

Pokračování 2 / 6 5. Kai Havertz – 28 klíčových nahrávek Záložník či útočník Kai Havertz patří mezi hráče, jejichž tržní hodnota během angažmá v Leverkusenu vyskočila pořádně nahoru. Talentovaný Němec býval často srovnáván s Mesutem Özilem, ale toto přirovnání v řadě faktorů pokulhává. Havertz je silovým typem hráče. S výškou přes 190 centimetrů je nesmírně silný v hlavičkových situacích, je to ale také vynikající driblér a perfektní nahrávač. O jeho podpis byl na fotbalovém trhu eminentní zájem, nakonec jej umístil na smlouvu předloženou londýnskou Chelsea, která poslala v září roku 2020 do Leverkusenu rovných 80 milionů eur a on se na Stamford Bridge upsal na pět let. Výkony německého borce však zůstaly za očekáváním. Občas ukázal záblesky velkého talentu, někdy ale na hřišti připomínal spíše ztracené štěně. To se změnilo po loňském přesunu na Emirates Stadium. Arsenal zaplatil Cheslea za Havertze 75 milionů eur a získal v jeho osobě důležitý pilíř týmu. Čtyřiadvacetiletý borec patří k nejkreativnějším fotbalistům v anglické Premier League. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 4. Declan Rice – 29 klíčových nahrávek Declan Rice je považován za dokonalého záložníka. Jde o komplexního středopolaře, který se může bez problému posunout i na post defenzívního záložníka. Je to motor mužstva, jehož tržní cena je nyní podle portálu TransferMarkt na hodnotě 110 milionů eur. Loni v létě přestupoval do nového působiště v Arsenalu z West Hamu za téměř 117 milionů eur. Na Emirates Stadium má podepsaný kontrakt do roku 2028 a je naprosto nepostradatelnou součástí sestavy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 3. Gabriel Martinelli – 38 klíčových nahrávek Aktuálně dvaadvacetiletý Brazilec Gabriel Martinelli měl ještě coby teenager několik nabídek z prestižních evropských klubů, nakonec si ale vybral Arsenal, kam přestoupil v roce 2019 za pět milionů liber a kde podepsal dlouhodobou smlouvu. Počítalo se s tím, že bude působit v rezervním týmu, ale on si velice rychle prošlapal cestu do prvního celku. Arsenal dal talentovanému útočníkovi či ofenzivnímu záložníkovi šanci nejprve v pohárových zápasech a on ji chytil pořádně za chlupy. V prvním utkání v Ligovém poháru v sezoně 2019/20 vstřelil dva góly Nottinghamu Forrest a o pár dnů později se blýskl dvěma brankami a asistencí v Evropské lize, když pomohl deklasovat 4:0 Standard Lutych. Dva góly dal také v přestřelce s Liverpoolem (5:5) v zápase Ligového poháru. Následně začal dostávat prostor i v Premier League. Nyní už je nepostradatelnou součástí sestavy. Portál TransferMarkt odhaduje jeho tržní cenu na 80 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. Bukayo Saka – 68 klíčových nahrávek Bukayo Saka byl už od 15 let členem všech anglických mládežnických reprezentačních výběrů a 32 zápasů už zvládl i v seniorském celku Albionu. Je to typ moderního univerzálního fotbalisty, který může naskočit téměř na všech postech. V Arsenalu hraje nejčastěji na pravém křídle, ale umí také operovat na opačné straně hřiště. V prvním celku Gunners debutoval v sezoně 2018/19. V minulém ročníku naskočil do všech 38 utkání v Premier League a zaznamenal 14 gólů a 11 asistencí. V tom současném má na kontě po 27 odehraných zápasech 13 přesných tref a osm nahrávek. Saka je výkonnostní stálicí v sestavě Gunners. V každém střetnutí ze sebe dostane to nejlepší. Jeho role v týmu je naprosto nepostradatelná a pro klub je jednou z velkých nadějí pro budoucnost. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. Martin Odegaard – 73 klíčových přihrávek Zázračné dítě norského fotbalu – tak se psalo o Martinu Odegaardovi, když v 17 letech podepsal smlouvu s Realem Madrid. Na San Bernabeu ale nikdy nedostal pořádnou šanci ukázat, co v něm vězí. Putoval z jednoho hostování na druhé – nejdříve byl v Heerenvenu, pak v Arnhemu a v roce 2019 zamířil do San Sebastianu. V dresu Realu Sociedad konečně naplno předvedl, jak velký talent v něm vězí. Během jediné sezony vyskočila jeho cena zásluhou vynikajících výkonů o 30 milionů eur. Ani to mu ale nepomohlo k průniku do kádru Bílého baletu. Půl roku po návratu do královského klubu byl vyexpedován na další hostování, tentokrát do Arsenalu, kam v létě roku 2021 za 35 milionů eur přestoupil. Tento obchod se londýnskému klubu vyplácí. Pětadvacetiletý záložník patří k pilířům Arsenalu a k největším osobnostem anglické Premier League. V současném ročníku zaznamenal v 25 zápasech šest branek a stejný počet asistencí. Foto: Profimedia.cz