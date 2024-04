Tvrdí, vytrvalí, kreativní a drazí. Toto je 5 aktuálně nejlepších stoperů na světě

Střední obránce už dávno není jen týpkem, který hlavně blokuje střely, jde tvrdě do těla útočníkům a odkopává balony z šestnáctky. Současní stopeři jsou komplexními hráči a mnozí z nich jsou natolik univerzální, že mohou hrát i na jiných postech. Tomu odpovídá i jejich cena.



Mít v týmu technicky skvěle disponovaného stopera, kterému to kreativně mysl a navíc je fyzicky silný, to je důležitý krok k úspěchu. Kteří střední obránci jsou současnosti tím nejkvalitnějším zbožím na fotbalovém trhu? Na to odpovídají následující kapitoly.

Francouzský reprezentační stoper William Saliba je v Arsenalu od roku 2019, kdy přestoupil na Emirates Stadium ze Saint-Étienne jako teenager za 30 milionů eur. Nejdříve putoval z hostování na hostování, ale od sezony 2022/23 má pevné místo v kádru kouče Mikela Artety. Urostlý zadák je nepostradatelnou součástí týmu. V současném ligovém ročníku odehrál všechny zápasy a pokaždé byl na hřišti od první do poslední minuty. Na kontě má dva góly a asistenci. Na Emirates Stadium má třiadvacetiletý talent podepsaný kontrakt do roku 2027 a jeho tržní cena činí 80 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 4. John Stones (Manchester City) Anglický reprezentant John Stones má 29 let a v Premier League už kroutí jedenáctou sezonu. Ne náhodou se o něho v minulosti zajímaly ty nejbohatší kluby jako Chelsea či oba giganti z Manchesteru. Dalo se čekat, že tehdejší kouč Evertonu Roberto Martinez svou mladou hvězdu neudrží v kádru, a to se také stalo - v srpnu 2016 zamířil za 55,6 milionu liber do Manchesteru City, kde navázal na parádní výkony z liverpoolského klubu. Everton na hráči pořádně vydělal, protože z Barnsley ho v lednu 2013 získal za pouhé tři miliony liber. Foto: Profimedia.cz

Klíčovou posilou Manchesteru City se stal na podzim roku 2020 portugalský reprezentační stoper Rúben Dias. Citizens za talentovaného mladíka zaplatili Benfice Lisabon 68 milionů liber, ale ani na moment nemohli tohoto obchodu litovat. Dias se okamžitě dokonale sžil s týmem a zapadl do herních plánů kouče Pepa Guardioly. S Johnem Stonesem vytvořili prakticky neprostupné duo, na němž si ofenzívy soupeřů pravidelně lámou zuby. Foto: Profimedia.cz

Holandský stoper Virgil van Dijk na sebe výrazně upozornil už v době, kdy mu bylo pouhých dvacet let a vybojoval si pevné místo v sestavě Groningenu. V nizozemské nejvyšší soutěži strávil dvě nesmírně povedené sezony a následně za necelé tři miliony liber zamířil do slavného Celtiku Glasgow. Na začátku ročníku 2015/16 už byla jeho cena více než čtyřnásobná - do Southamptonu se stěhoval za 13 milionů liber a v klubu během dvou a půl sezon vyrostl v uznávanou personu Premier League. Zájem o jeho služby měly bohaté velkokluby, na začátku roku 2018 nakonec podepsal smlouvu v Liverpoolu, který za holandského reprezentanta poslal do Southamptonu 75 milionů liber. Klub díky tomuto přestupu významně vyztužil obranné řady a od té doby má jeden z nejlepších defenzivních valů v Evropě. Van Dijk dostal v Liverpoolu královský plat - týdně si nyní přijde na 220 tisíc liber a tuto částku bude pobírat až do roku 2025, kdy mu stávající kontrakt vyprší. Foto: Profimedia.cz

Německý obránce Antonio Rüdiger na sebe výrazně upozornil nejprve ve Stuttgartu a posléze v AS Řím, kde zažil dvě povedené sezony a vysloužil si přestup na Stamford Bridge. Chelsea za něj v roce 2017 poslala do Itálie 35 milionů eur a urostlý zadák se londýnskému klubu odvděčil tím, že se během pěti let podílel na zisku sedmi trofejí, včetně poháru pro vítěze Ligy mistrů a Evropské ligy. Univerzální zadák, který kromě postu stopera může alternovat na obou krajích defenzívy, se předloni v létě upsal jako volný hráč Realu Madrid, kde podepsal kontrakt do roku 2026. V 31 letech je vrcholu sil a navíc má moře zkušeností. Momentálně na světě zřejmě neexistuje lepší střední obránce než on. Foto: Profimedia.cz