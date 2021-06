Tvrdí, houževnatí a hodně drazí. 5 skotských hvězd s nejvyšší tržní cenou, které se postaví proti Čechům

5. Che Adams (Southampton) – 20 milionů eur

Čtyřiadvacetiletý útočník Che Adams mohl na Euru klidně figurovat v anglickém výběru. Narodil se totiž v Leicesteru a jako mladík odehrál dva zápasy v dresu celku Albionu do 20 let. Protože však jeden z jeho prarodičů z matčiny strany pocházel ze Skotska, mohl si vybrat také skotskou reprezentaci, a to také udělal. Debut v národním týmu si odbyl letos v březnu proti Rakousku, ve druhém utkání proti Faerským ostrovům pak zaznamenal premiérovou reprezentační trefu.

V 18 letech byl hráčem Sheffieldu United a kopal třetí anglickou ligu, o dva roky později už válel v Championship v dresu Birminghamu City, odkud ho v létě roku 2019 vykoupil za 15 milionů liber Southampton. Nyní je jeho cena ještě vyšší. V uplynulém ročníku Premier League nastřílel devět branek a přidal pět nahrávek v 36 utkáních a pro český celek může být velkou hrozbou.

Foto: Profimedia.cz