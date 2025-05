Tvrdí, houževnatí a hodně drazí. 5 skotských fotbalistů s nejvyšší tržní cenou podle portálu TransferMarkt

Pokračování 2 / 6

4. – 5. Aaron Hickey (Brentford) – 18 milionů eur

Aaron Hickey byl už coby teenager v hledáčku obou klubů z Manchesteru. To byl ještě hráčem celku Heart of Midlothian. Jeho postem je pravá (či levá) strana obrany, ale když na to přijde, může hrát i jako stoper. Je houževnatý, skvěle umí podržet míč, je silný v osobních soubojích. „Nikdy jsem neviděl hráče, s tak dokonalou pravou a levou nohou. Je mu úplně jedno, na kterou z nich dostane balon. To z něho dělá nesmírně cenného obránce,“ prohlásil o talentovaném borci jeho bývalý kouč z Heart Craig Levein.

Už v roce 2020 si je podpisem pojistila italská Bologna, která za tehdy osmnáctiletého mladíka zaplatila skoro dva miliony eur. Ještě něž k tomu došlo, stal se Hickey nejmladším hráčem v historii, který nastoupil v základní sestavě ve finále Skotského poháru.

Na Apeninském poloostrově strávil dvě sezony a v červenci 2022 se vrátil na ostrovy. Za více než 14 milionů eur jej koupil Brentford, kde má podepsanou smlouvu do roku 2028. Naneštěstí pro klub jej pronásledují zranění, která jej vyřadila na půldruhého roku ze hry. Nyní je v procesu přípravy k návratu na hřiště. Portál TransferMarkt vyčísluje hodnotu dvaadvacetiletého borce na 18 milionů eur.

Foto: Profimedia.cz