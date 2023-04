Tvrdí, houževnatí a hodně drazí. 5 skotských fotbalistů s nejvyšší tržní cenou podle portálu TransferMarkt

Zanedlouho to budou už dva roky, co česká fotbalová reprezentace na mistrovství Evropy vstoupila do turnaje vítězným soubojem s domácím Skotskem. Přestože ostrovní mužstvo chybělo na prosincovém mistrovství světa v Kataru, kvalifikaci na příští kontinentální šampionát zahájilo skvěle.