Tvrdí, chytří i produktivní. Toto je 11 nejlepších českých beků v historii NHL

Obránci jsou zpravidla urostlí chlapíci, kteří čistí prostor ve vlastním pásmu, odolávají nájezdům soupeřů, chrání gólmany, často ale také rozhodují zápasy. Své by o tom mohl vyprávět třeba František Kaberle, který důležitou trefou v sedmém utkání finálové série s Edmontonem vystřelil v roce 2006 Carolině Stanley Cup. Nejslavnější klubovou trofej získal mimo jiné i jeho mladší bratr Tomáš. Úspěchy v zámoří sbírali - a stále ještě sbírají - i další čeští beci. Vybrali jsme 11 nejlepších, kteří v NHL kdy hráli. Jejich kariéry najdete zmapované v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

11. Richard Šmehlík Richard Šmehlík získal bronzovou medaili na olympijských hrách v roce 1992 a o šest let později slavil zlato v Naganu. V té době už měl za sebou i dlouhou kariéru v NHL, kde si ho v pátém kole draftu v roce 1990 vybralo Buffalo, ve kterém se propracoval mezi hlavní týmové opory. 15 nejvytíženějších Čechů v historii NHL. Tihle chlapi si na ledě moc nevydechli Za Sabres hrál devět let, pak v sezoně 2002/03 odešel do Atlanty. Ještě v tomto ročníku přestoupil do New Jersey Devils, kde získal Stanley Cup a následně ukončil kariéru. S NHL se loučil s bilancí 195 bodů v 644 zápasech. Foto: Profimedia.cz

10. František Kaberle Pětinásobný mistr světa, bronzový medailista z olympijských her v Turíně a vítěz Stanley Cupu. To je hodně slušná vizitka, kterou se pyšní František Kaberle. Na vítězství v NHL dosáhl v roce 2006 s Carolinou. V rozhodující sedmé bitvě s Edmontonem vstřelil gól na 2:0, na který už Oilers nedokázali zareagovat a výraznou měrou tak přispěl k triumfu. 17 českých hokejistů, kteří v tomto tisíciletí získali Stanley Cup Kaberle odehrál v NHL 523 utkání, ve kterých získal téměř 200 bodů. V draftu roku 1999 ho získalo Los Angeles, Kings ho ale během první sezony vyměnili do Atlanty. V kádru Trashers odehrál i následující čtyři sezony, stejně jako v Carolině, kde v roce 2009 ukončil svou pouť soutěží. Foto: Profimedia.cz

9. Jiří Šlégr Jiřího Šlégra ulovil ve druhém kole draftu v roce 1990 Vancouver, kde si o dva roky později prožil premiéru v NHL. Zajímavostí je, že první gól v zámoří vstřelil kanadskému brankáři Patricku Royovi, kterého překonal i v semifinále olympijských her v Naganu. 6 skvělých Čechů, kteří byli draftování ve stejném roce jako Jaromír Jágr Šlégr svou další kariéru v zámoří spojil s Edmontonem, Pittsburghem, Atlantou, Detroitem a Bostonem, kde v roce 2006 svou zámořskou pouť ukončil. V NHL odehrál přes 600 zápasů a jeho největším úspěchem je zisk Stanley Cupu, na který dosáhl v roce 2002 společně s Jiřím Fisherem a Dominikem Haškem v Detroitu. Foto: Profimedia.cz

8. Filip Kuba Zkušený, téměř dvoumetrový obránce, byl do NHL draftován v roce 1995. Filipa Kubu tehdy získala Florida skoro až jako 200. hráče v celkovém pořadí. V týmu Panterů se příliš neprosadil, až po odchodu do Minnesoty se propracoval mezi elitní ligové obránce. Jeho pozice v kádru Wild sílila a Kuba si dokonce navlékl dres s kapitánským céčkem. 11 Čechů, kteří byli mimo první stovku draftu, ale stali se osobnostmi NHL Mistr světa z roku 2001 si zahrál také v Tampě Bay, odkud v roce 2008 odešel do Ottawy a mezi Senátory patřil každým rokem mezi nejproduktivnější beky. Během výluky v sezoně 2012/13 potvrdil své kvality ve Vítkovicích. Do NHL už se pak nevrátil. Ve statistikách má 836 zápasů v základní části soutěže a 333 kanadských bodů za 70 branek a 263 nahrávek. Foto: Profimedia.cz

7. Michal Rozsíval Michal Rozsíval je jedním z řady kvalitních obránců, kteří prošli draftem v roce 1996 a následně se prosadili v NHL. Český zadák, který je odchovancem jihlavské Dukly, se dostal na řadu až ve čtvrtém kole, kdy si ho vybral Pittsburgh. Následně zamířil z Vysočiny do zámořské juniorské soutěže, kde pak dva roky válel v dresu celku Swift Current Broncos v soutěži WHL. Vedl si náramně dobře. Ve 134 zápasech zaznamenal 108 bodů a dal jasně najevo, že je typem ofenzivního beka, který se však nebojí tvrdých soubojů. Další rok strávil Rozsíval na farmě Pittsburghu v nižší soutěži AHL, ale sezonu 1999/2000 už odehrál celou v NHL. Velmi záhy se etabloval mezi nejlepší beky v soutěži. Po odchodu z Pittsburghu pak potvrzoval svoje kvality necelých šest sezon v New Yorku Rangers, odkud se přes krátké angažmá ve Phoenixu dostal do Chicaga, kde působí od roku 2012 až do ukončení kariéry v roce 2018. Během šesti let v dresu Blackhawks se dvakrát radoval ze zisku Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

6. Petr Svoboda Co do počtu zápasů, je Petr Svoboda druhý mezi českými obránci, kteří kdy hráli v NHL. Střelec zlatého olympijského gólu z Nagana emigroval v roce 1984 do Spojených států a ve stejném roce ho v prvním kole draftoval Montreal, se kterým o dva roky později vyhrál Stanley Cup. Bez nich by to nešlo aneb 11 nejužitečnějších českých hokejistů v historii NHL Jeho kariéru ukončily v roce 2002 problémy po otřesu mozku. To už byl Svoboda prvním Čechem, který v zámoří pokořil metu 1000 odehraných zápasů. Během své dlouhé kariéry ještě oblékl dresy Buffala, Philadelphie a Tampy Bay.

5. Pavel Kubina Urostlý obránce Pavel Kubina zasvětil téměř celou kariéru v NHL Tampě Bay, která ho získala v šestém kole draftu v roce 1996. Na Floridě hrál trojnásobný mistr světa deset let a vybojoval tam Stanley Cup. ŽEBŘÍČEK: 10 nejtrestanějších českých hokejistů v historii NHL Následující tři sezony strávil v Torontu, rok působil i v Atlantě, odkud se v roce 2010 vrátil do Tampy Bay, kterou vyměnil za Philadelphii, kde kryl záda Jaromíru Jágrovi. Na led se ale nedostával tak často, jak čekal, a když po skončení výluky v sezoně 2012/13 nezískal v NHL žádnou smlouvu, odešel v do švýcarského Bernu, kde ukončil kariéru. K hranici 1000 odehraných zápasů v NHL mu chybí pouhých 30 utkání. Foto: Profimedia.cz

4. Marek Židlický Kladenský odchovanec Marek Židlický byl do NHL draftován New Yorkem Rangers v roce 2001. Aniž by však odehrál jediný zápas, byl poslán do Nashvillu. Premiérovou sezonou pro něj byl ročník 2003/04, ve kterém se díky 53 kanadským bodům stal nejproduktivnějším obráncem Predátorů. Pamatujete? 5 nejlepších českých hráčů na Světovém poháru 2004 V roce 2005 získal na mistrovství světa ve Vídni zlatou medaili, na kontě má i bronz z Bratislavy a z olympiády v Turíně. V dresu New Jersey si zahrál ve finále Stanley Cupu. Než do celku, kde hrál s Patrikem Eliášem, Martinem Havlátem a Jaromírem Jágrem přišel, měl za sebou necelé čtyři roky v Minnesotě. Jeho posledním působištěm v NHL byl v sezoně 2015/16 New Yorku Islanders. Foto: Profimedia.cz

3. Jaroslav Špaček Výluka NHL v sezoně 2012/13 ukončila kariéru Jaroslava Špačka. Rodák z Rokycan, trojnásobný mistr světa a olympijský vítěz z Nagana odešel do zámoří v roce 1998. Tehdy si ho jako 117. volbu v pořadí vybrala Florida. Obránce, který neuhnul v žádném souboji, prošel v zámoří několika kluby. Kromě Floridy hrál za Chicago, Columbus, Edmonton, Buffalo, Montreal a poslední sezonu působil v Carolině. Jágr a dál? 7 Čechů, kteří zanechali výraznou stopu v klubu Florida Panthers V NHL nastoupil do 880 zápasů, ve kterých nasbíral 355 bodů, na vysněný Stanley Cup ale nedosáhl. Nejblíže mu byl v roce 2006 v dresu Edmontonu, úspěšnější se ale nakonec stala Carolina. Foto: Profimedia.cz