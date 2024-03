Tvrdí, chytří i produktivní. 8 nejlepších českých obránců v historii NHL. Už se mezi ně dere Filip Hronek

Část 1 / 9



Obránci jsou zpravidla urostlí chlapíci, kteří čistí prostor ve vlastním pásmu, odolávají nájezdům soupeřů, chrání gólmany, často ale také rozhodují zápasy. Své by o tom mohl vyprávět třeba František Kaberle, který důležitou trefou v sedmém utkání finálové série s Edmontonem vystřelil v roce 2006 Carolině Stanley Cup. Nejslavnější klubovou trofej získal mimo jiné i jeho mladší bratr Tomáš. Úspěchy v zámoří sbírali - a stále ještě sbírají - i další čeští beci. Tím nejvýraznějším je v současnosti Filip Hronek, který hájí barvy Vancouveru a jenž má našlápnuto, aby byl v budoucnosti hodnocen jako jeden z nejlepších českých zadáků v elitní zámořské lize. Vybrali jsme osmičku nejlepších, kteří v NHL hráli a jejichž kariéry jsou už minulostí. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 9 8. Marek Židlický Marka Židlického draftovali v roce 2001 New York Rangers, jeden z nejlepších českých beků posledních let si ale za tým z Manhattanu nikdy nezahrál. V NHL debutoval v sezoně 2003/04 a v té době už patřil Nashvillu. Ofenzivně laděný bek vydržel u Predators čtyři nesmírně povedené sezony, načež se přesunul za další výzvou do Minnesoty. 20 let stará minulost. Připomeňte si 5 nejlepších českých hokejistů na Světovém poháru v roce 2004 I v dresu Wild patřil ke klíčovým osobnostem, ale postupem času začaly jeho výkony uvadat. Znovu se dokázal vzchopit po přesunu do New Jersey. Kariéru zakončil v roce 2016 v barcách New Yorku Islanders. S elitní ligou se rozloučil s bilancí 836 zápasů a 417 bodů (89+328). Dalších 49 utkání a 16 bodů (1+15) přidal v play-off. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 7. Petr Svoboda Čeští fanoušci už budou mít obránce Petra Svobodu navždy spojeného se zlatým gólem na olympiádě v Naganu, on však zanechal výraznou stopu také v NHL. V roce 1984 byl draftován Montrealem jako pátý v celkovém pořadí a okamžitě dostal šanci zahrát si v prestižní soutěži. Premiérový ročník zvládl na výbornou – odehrál 73 utkání, ve kterých zaznamenal 31 bodů (4+27), což ho řadí mezi nejlepší osmnáctileté obránce v historii ligy. VIDEO: Jak to bylo se zlatou trefou v Naganu? Tečoval Hejduk Svobodovu ránu? V roce 1986 pomohl Svoboda Habs k zisku Stanley Cupu a v kanadském klubu vydržel ještě dalších pět let, přičemž patřil k oporám mužstva. V sezoně 1987/88 byl s 46 body suverénně nejlepším borcem v +/- bodování. V ročníku 1991/92 se poprvé stěhoval – do Buffala. V sezoně 1994/95 zamířil do Philadelphie a kariéru zakončil v roce 2001 v dresu Tampy Bay. Stal se prvním českým hokejistou, který odehrál v základní části NHL více než tisíc zápasů.

Pokračování 4 / 9 6. Pavel Kubina Důkazem, že i ze sedmého kola a 179. volby v celkovém pořadí vede cesta na vrchol, je Pavel Kubina. Bývalý důrazný obránce sice v draftu NHL v roce 1996 nebyl prioritou Tampy Bay, postupně se ale vypracoval v jednoho z klíčových obránců a v roce 2004 zvedl nad hlavu Stanley Cup. Chlapi v mínusu. 10 českých hokejistů, kteří v NHL nastřádali nejvíc záporných bodů Ve floridském klubu si jeho služeb nesmírně vážili, a Kubina se tam po štacích v Torontu a Atlantě ještě jednou vrátil. Zámořskou kariéru uzavřel ve Philadelphii. Ba jejím konci měl ve statistikách 970 odehraných střetnutí a 386 bodů (110+276). Dalších 51 zápasů odehrál ve vyřazovacích bojích o Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 5. Filip Kuba Obránce Filip Kuba je neodmyslitelně spojen s prvními sezonami Minnesoty Wild v NHL. Vítkovický odchovanec byl outsiderem draftu v roce 1995, v němž se dostal na řadu až v osmém kole skoro na konci druhé stovky, ale stala se z něho jedna z osobností soutěže. Za Floridu, která si ho v draftu vybrala, odehrál během dvou ročníků pouze 18 zápasů a v klubu s ním zřejmě moc nepočítali, takže pro rozšiřovací draft zůstal mezi nechráněnými hráči. Už jako po patnáctém hokejistovi po něm sáhla Minnesota a v klubu tohoto rozhodnutí zřejmě v dalších letech nelitovali. Byl o ně zájem. 8 Čechů, kteří byli vybráni v rozšiřovacích draftech NHL od roku 2000 Hned v premiérové sezoně v novém působišti odehrál Kuba 75 utkání, ve kterých zaznamenal 30 bodů (9+21) a až do léta roku 2006 patřil k největším oporám mužstva. V roce 2004 dokonce reprezentoval klub v All-Star Game. Po pěti letech odešel jako volný hráč do Tampy Bay, kde strávil další dva povedené ročníky, pak následovaly čtyři kvalitní sezony v Ottawě. S NHL se rozloučil po ročníku 2012/13, který odehrál v dresu Floridy. Přestože měl ještě rok platnou smlouvu, Panthers ho z ní vyplatili. Dodnes je držitelem zajímavého rekordu – je jediným bekem v historii soutěže, který v každém týmu dokázal bodovat během úvodních osmi zápasů, do kterých nastoupil. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 4. Michal Rozsíval Michal Rozsíval je jedním z řady kvalitních obránců, kteří prošli draftem v roce 1996 a následně se prosadili v NHL. Odchovanec jihlavské Dukly se dostal na řadu až ve čtvrtém kole, kdy si ho vybral Pittsburgh. Následně zamířil z Vysočiny do zámořské juniorské soutěže, kde pak dva roky válel v dresu celku Swift Current Broncos v soutěži WHL. Vedl si náramně dobře. Ve 134 zápasech zaznamenal 108 bodů a dal jasně najevo, že je typem ofenzivního beka, který se však nebojí tvrdých soubojů. 11 českých hokejistů, kteří si zahráli NHL v Praze. Kdo se doma představí příště? A bude nějaké „příště“? Další rok strávil Rozsíval na farmě Pittsburghu v nižší soutěži AHL, ale sezonu 1999/2000 už odehrál celou v NHL. Velmi záhy se etabloval mezi nejlepší beky v soutěži. Po odchodu z Pittsburghu pak potvrzoval svoje kvality necelých šest sezon v New Yorku Rangers, odkud se přes krátké angažmá ve Phoenixu dostal do Chicaga, kde působil od roku 2012. Během šesti let v dresu Blackhawks se dvakrát radoval ze zisku Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 3. Jaroslav Špaček Plzeňský obránce Jaroslav Špaček byl draftován Floridou Panthers v roce 1998 jako 117. hráč v pořadí. Bylo mu už 24 let a do výběru ho dostaly zápasy na olympiádě v Naganu, kde tehdy neznámý mladík šokoval suverénními výkony proti nejzářivějším hvězdám z NHL. Jen o pár měsíců později už Špaček dostal šanci zahrát si proti nim i v zámoří. Mistr světa z Vídně působil v NHL až do roku 2012 a v sedmi klubech odehrál přes 900 zápasů. Pravděpodobně je nejvíce nedoceněným českým bekem v historii elitní zámořské soutěže. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 2. Tomáš Kaberle Tomáš Kaberle je jedním z nejlepších českých obránců, který se objevil v NHL. V roce 1996 to ale asi tušil málokdo, jinak by kladenský odchovanec nečekal až do osmého kola draftu, kdy po něm sáhlo Toronto. Poprvé nahlédl do nejslavnější hokejové ligy světa v ročníku 1998/99. Okamžitě dal o sobě vědět a prezentoval se jako skvělý ofenzivní bek, nesmírně vhodný pro přesilovky. V dresu Maple Leafs pak strávil necelých dvanáct sezon, během nichž patřil k nejlepším a zároveň nejproduktivnějším zadákům v NHL. Nejvíckrát mezi elitou. 7 českých hokejistů, kteří si aspoň třikrát zahráli v Utkání hvězd NHL V sezoně 2010/11 byl vytrejdován do Bostonu, což se ukázalo jako šťastné řízení osudu, protože s týmem Bruins vybojoval svůj jediný Stanley Cup. Kariéru v NHL uzavřel v Montrealu roce 2013. Na kontě má 984 odehraných zápasů a 563 bodů (87+476), což z něho dělá druhého nejproduktivnějšího obránce draftovaného v roce 1996. Z této porce zvládl odkroutit v Torontu 878 utkání a nasbírat 520 bodů (83+437). Kaberle je druhým nejproduktivnějším bekem v dějinách Maple Leafs a pátým nejlepším nahrávačem mezi všemi hráči, kteří kdy oblékali dres Toronta. V počtu odehraných střetnutí mu patří osmá příčka. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 1. Roman Hamrlík Zámořská kariéra Romana Hamrlíka nekončila zrovna slavně. Po jeho chybě New York Rangers inkasoval rozhodující gól a vypadl z play-off. Olympijský šampion z Nagana však dokázal i hodně dobrých věcí. Tak předně, byl první českou jedničkou v historii draftu NHL. Rodáka ze Zlína si v roce 1992 vybrala Tampa Bay, za kterou odehrál prvních šest sezon v NHL. Prošel také Edmontonem, New Yorkem Islanders, Calgary, Montrealem, Washingtonem a New Yorkem Rangers. 14 nejlepších českých hráčů v historii draftů NHL. Přidá se k nim letos někdo další? V zámoří působil až do sezony 2012/13, v součtu základní části a play-off odehrál přes 1500 zápasů. Z českých hokejistů jich více zvládl jen Jaromír Jágr. Hamrlík je zároveň nejproduktivnějším českým bekem v historii soutěže. Foto: Profimedia.cz