Tváře Stramaccioniho „revoluce“. Kde jsou dnes cizinci, které italský kouč přivedl do Sparty?

Pokus o novou věc, který nevyšel, experiment, který se nevydařil. Hláška ze seriálu Okresní přebor, která časem zlidověla, dokonale sedí k popisu krátkého angažmá italského trenéra Andrey Stramaccioniho v pražské Spartě. Během něj na Letné proběhla totální obměna hráčského kádru, drtivá většina zahraničních posil, která v létě 2017 do Prahy přišla, se však později ukázala jako krok vedle.



Od úřadování charismatického Itala na letenské lavičce uběhlo již osm let. Sparta se za tu dobu i přes řadu útrap postavila zpátky na nohy a pod vedením Briana Priskeho získala dva mistrovské tituly. Žádná ze Stramaccioniho posil u toho však už nebyla. Jak se dnes daří třinácti cizincům, které současný televizní analytik a komentátor do Prahy přivedl, na to odpovídají následující kapitoly.

Tal Ben Chaim Svého času byl nejdražším hráčem, který do české ligy přestoupil. Přicházel s pověstí rychlého a technicky skvěle vybaveného křídelníka, v Praze podepsal lukrativní dlouhodobou smlouvu. Jenže superlativa zůstala jen na papíře. Ben Chaim za Spartu během tří let nastoupil jen do dvaceti ligových zápasů, během nichž byl po většinu času neviditelný. Neskóroval ani jednou, dlouhé měsíce navíc promarodil s poraněným kolenem. Rozvázat smlouvu se nakonec klubu podařilo v červnu 2020. Izraelský křídelník se následně vrátil do své vlasti, kde nastupoval za Maccabi Tel Aviv a kluby z Petach Tikvy a Kfar Saby. Foto: Profimedia.cz

Semih Kaya Další z drahých posil, jejíž výkony ani zdaleka neodpovídaly vynaloženým nákladům. Turecký obránce svou štaci ve Spartě zahájil nešťastně, hned v úvodním zápase se zranil a vynechal celý podzim. Když se vrátil, na hřišti nepůsobil jistě, kupil chyby a v hierarchii beků postupně klesal. Zpátky do formy jej nedostalo ani následné hostování v Galatasarayi, na soupisce Sparty tak v roli sporadicky nastupujícího hráče zůstal až do vypršení kontraktu v roce 2020. O restart se poté pokusil ve službách Malatyasporu, odkud se po dvou letech vrátil do Istanbulu, kde v roce 2022 ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Jonathan Biabiany Se Stramaccionim se znal ze společného působení v Interu, pro českou ligu mělo jít o hvězdné jméno, které si reputaci vybudovalo letitým působením v Serii A. Ani on však v Praze svými výkony nijak neoslnil. Během sezony nastoupil do patnácti ligových zápasů, do nefungujícího týmu však příliš nezapadl a po skončení ročního hostování se vrátil zpátky do Itálie. Na Apeninském poloostrově si zahrál za Parmu a druholigové Trapani, následně se pak přesunul do španělské třetí nejvyšší soutěže, kde nastupoval za San Fernando a v uplynulé sezoně pak za klub Antequera CF. Foto: Profimedia.cz

Martin Dúbravka Jedna z mála povedených akvizic Sparty v létě 2017. Slovenský brankář to v Praze neměl jednoduché, přesto si svými výkony řekl o možná trochu překvapivé laso z anglického Newcastlu, které přišlo už po půlroce jeho angažmá na Letné. V Premier League se Dúbravka vypracoval na stabilní jedničku, dosud v ní odchytal přes 160 zápasů. V sezoně 2022/23 působil v roli dvojky dokonce ve slavném Manchesteru United, následně se ale vrátil do Newcastlu, kde v uplynulé sezoně nastoupil napříč ligou a poháry do šestnácti duelů. Jestli v Anglii zůstane i nadále, je ale otázkou. Foto: Profimedia.cz

Nicolae Stanciu V lednu 2018 do Sparty přestoupil z Anderlechtu za bezmála čtyři miliony eur. Kreativní záložník svými výkony letenský celek pozvedl, na jaře ve čtrnácti zápasech nasbíral šest gólů a tři asistence. Zářil také v následující sezoně, což neuniklo pozornosti šejků ze Saúdské Arábie, kteří v lednu Stanciua zlákali na bohatou výplatní pásku v klubu Al-Ahli. Jenže už po půlroce byl rumunský středopolař zpátky v Praze. Nikoli však ve Spartě, nýbrž v konkurenční Slavii, což fanoušci obou klubů ze začátku nenesli vůbec dobře. Stanciu se ale v sešívaném dresu etabloval, strávil v něm tři roky, během nichž patřil k nejlepším hráčům v lize a oslavil dva mistrovské tituly. V roce 2022 se pak vydal na další lukrativní angažmá do čínského Wuhanu. Uplynulé dvě sezony strávil opět na arabském poloostrově, tentokrát v celku Damac FC. Letos v létě se ale Stanciu vrátil do Evropy, v nadcházejícím ročníku bude hrát italskou Serii A za Janov. Foto: Profimedia.cz

Marc Janko Rakouský útočník do Sparty přicházel s bohatým životopisem, na ten však v Praze navázat nedokázal. Dohromady v jejím dresu odehrál jen zhruba 300 minut, vstřelil dvě branky, ale často jej sužovaly zdravotní problémy a už po polovině své sezony jeho angažmá skončilo. Přestoupil do švýcarského Lugana, kde ale trápení pokračovalo a v létě 2019 tak Janko v šestatřiceti letech ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Rio Mavuba Také od něj v Praze čekali mnohonásobně víc. Někdejší záložník Lille, Villarrealu, či Bordeaux si s francouzskou reprezentací v roce 2014 zahrál dokonce na mistrovství světa, v Praze však jeho kariéra začala nabírat velmi sestupnou tendenci. Celkem za Spartu odehrál jedenáct zápasů, po odchodu trenéra Stramaccioniho jej jeho nástupce Pavel Hapal postavil mimo sestavu. Mavuba se následně vrátil do Francie, kariéru dohrával v regionálním klubu FCE Mérignac-Arlac. V létě 2019 ukončil kariéru a stal se televizním expertem, vloni na podzim pak překvapil epizodním návratem, během nějž odehrál tři zápasy za B-tým Bordeaux. Foto: Profimedia.cz

Vukadin Vukadinović Srbského záložníka si Sparta vyhlédla ve Zlíně, v jejím A-týmu se však neprosadil. Dohromady v dresu letenského klubu nastoupil do jedenácti zápasů, v nichž jednou skóroval. Během dvouletého angažmá působil na hostování zpátky ve Zlíně a v tureckém druholigovém Bolusporu, než v létě 2019 přestoupil do Karviné. V lize si zahrál také za Teplice, rok strávil v rodném Srbsku v klubu Radnički Niš. Následně se vrátil tam, kde se mu dařilo nejvíce – do Zlína. Tam strávil uplynulé tři roky, s klubem zažil sestup i návrat do první ligy. Tu si ale na podzim již nezahraje. Během června totiž vyslyšel volání z Brna, kde bude v nadcházející sezoně nastupoval za ambiciózní Artis. Foto: Profimedia.cz

Eldar Čivić Bosenskému reprezentantovi bylo v době příchodu do Sparty jen jednadvacet, Stramaccioni v něm viděl potenciál do budoucna. Ten se však v Praze nenaplnil. První sezonu dohrál na hostování v Trnavě, s níž se stal slovenským šampionem, následně se vrátil na Letnou, kde již po Italově konci nastoupil do dvaadvaceti utkání. V létě 2019 se s ním však Sparta přesto rozloučila a novou destinací mladého obránce se stal maďarský Ferencváros, kde se Čivićovi dařilo o poznání lépe. V klubu se stal stabilním členem základní sestavy a oslavil šest ligových titulů. Foto: Profimedia.cz

Guélor Kanga Svérázný reprezentant Gabonu do Prahy přišel v lednu 2018, tedy jen dva měsíce před Stramaccioniho nevyhnutelným koncem. Na hřišti byl nepřehlédnutelný, ve velkém sbíral góly, asistence, ale také karty a disciplinární tresty. V lize za Spartu během dvou sezon odehrál 69 zápasů, v nichž nastřílel 24 branek. V létě 2020 však úspěšné spojení okořeněné řadou kontroverzí skončilo a Kanga se vrátil tam, odkud do Sparty přišel. V Crvene Zvezdě Bělěhrad působil až dosud, kromě fotbalového umu na něj mířila pozornost i vinou údajného falšování rodného listu, když se objevily spekulace, že se měl narodit až čtyři roky po smrti své matky. Foto: Profimedia.cz

Georges Mandjeck Kamerunského defenzivního záložníka si trenér Stramaccioni vyhlédl ve francouzských Métách, odkud jej Sparta v červenci 2017 vykoupila za více než milion eur. Ani tenhle nákup ale neskončil úspěchem a o půl roku později tak byl Mandjeck ve Francii zpátky v rámci hostování. To si později vyzkoušel také v izraelské Haifě, načež se na Letnou přeci jen vrátil. Po vypršení smlouvy si Mandjeck plácl s belgickým druholigovým Beverenem, následovala angažmá v Turecku, na Kypru a v Izraeli. Právě tam, po sezoně v klubu z města Kirjat Šmona, svou kariéru před rokem uzavřel. Foto: Profimedia.cz

Srdjan Plavšić Tehdy dvaadvacetiletý Srb Spartu zaujal v dresu Crvene Zvezdy Bělehrad. A v kontrastu s ostatními Stramaccioniho nákupy se jeho podpis za 1,3 milionu eur dá označit za úspěch. Plavšić v lize i pohárech stabilně nastupoval v základní sestavě, oblíbili si jej také fanoušci. To se změnilo v roce 2021, kdy se Plavšić po vypršení smlouvy rozhodl zamířit na novou adresu. Tou se, k údivu mnohých, stal pražský Eden, tedy domov rivala ze Slavie. V dresu sešívaných se mu povedla první sezona, následně však jeho role v mužstvu slábla a rychlonohý Srb tak v rámci hostování posílil ostravský Baník. Během uplynulých dvou sezon pak Plavšić hájil barvy polského Rakówu Čenstochová. Foto: Profimedia.cz

Florin Niță Zkušeného brankáře Sparta podepsala v lednu 2018 z rumunského klubu FCSB. Na Letné se okamžitě stal neochvějnou jedničkou, kterou vydržel až do roku 2022. S příchodem Matěje Kováře Niță o své místo mezi tyčemi přišel, a tak zamířil na hostování do Pardubic. Před dvěma lety pak z české ligy definitivně zmizel a zamířil do tureckého Gazientepu. Odtamtud se po roce stěhoval do Saúdské Arábie, kde se v Damacu potkal mimo jiné i s krajanem Stanciuem. V současnosti se spekuluje o jeho návratu do Rumunska. Foto: Profimedia.cz