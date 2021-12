Tuzemská stopa v Interu Milán. 4 Češi, kteří (částečně) okusili angažmá na San Siru

Za seniorský celek Interu Milán dosud žádný Čech nehrál. V následujících kapitolách však najdete tři hráče, kteří se o místo v týmu ze San Sira alespoň poprali (nebo perou).

Samuel Grygar Loni v září opustil ve věku 16 let Baník Ostrava a nabral směr na Apeninský poloostrov. Talentovaný záložník Samuel Grygar je v tuto chvíli nadějí, že se český fotbal jednou dočká tuzemského zástupce v dresu Interu Milán. Na San Siru byl nejdříve zařazen do týmu do 17 let, už po několika měsících se ale posunul do osmnáctky a letos v létě se dostal do kádru devatenáctky. V aktuálním ročníku naskočil do šesti ligových utkání v Primavera 1, což je nejvyšší italská soutěž hráčů do 19 let. Naskočil také do jednoho střetnutí v mládežnické Lize mistrů.

Milan Jirásek Milan Jirásek ještě nemá třicet let, přesto je jeho fotbalový životopis už docela bohatý. Když bylo sparťanskému odchovanci 16 let, opustil Prahu a zamířil na Apeninský poloostrov. Nastupoval za dorostenecký a juniorský výběr Interu Milán a patřil mezi stabilní členy základní sestavy. 7 evropských velkoklubů, za které nikdy nehráli čeští fotbalisté Nezzaruzzi si chtěli jeho služby pojistit, Jirásek měl na stole nabídku tříleté smlouvy, ale nepodepsal ji. Nechtěl chodit po hostováních, a proto se vrátil do Sparty. Dopadl ale přesně tak, jak nechtěl dopadnout v Itálii. Během dvou let hostoval v Senici, Teplicích a v Baníku Ostrava. V létě roku 2015 přestoupil do klubu Bohemians Praha 1905 a v zimě 2018 se upsal na dva a půl roku Baníku Ostrava. Aktuálně je hráčem Mladé Boleslavi. Možná ale, že dodnes lituje, že to před lety na San Siru aspoň nezkusil podčmrknout. Foto: Profimedia.cz

Marek Kysela Obránce Marek Kysela byl šest let hráčem Jablonce. Na severu Čech působil od roku 2012 do roku 2018 poté, co se vrátil z Interu Milán. Na San Siru, kam zamířil z Plzně, si zahrál jeden přípravný zápas pod Josém Mourinhem. Do seniorského mužstva se ale neprotlačil a dál nastupoval jen za juniorku. Odehrál za ni 65 utkání a vstřelil dvě branky. Foto: Profimedia.cz