Trumfy pro přečíslení. 10 hráčů z NHL, kteří od sezony 2013/14 nasbírali nejvíc bodů v přesilovkách

Nahlédli jsme do statistik NHL a našli jsme desítku nejproduktivnějších hráčů v přesilových hrách z posledních deseti sezon. Sečetli jsme body, které hokejisté nasbírali v přesilovkách od ročníku 2013/14 až do současnosti v základní části soutěže, a vyšel nám z toho žebříček nejlepších aktivních borců v této činnosti v daném období. Některá jména vás asi nepřekvapí, jiná možná ano. Pořadí i s patřičnými statistickými údaji najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 11 10. Steven Stamkos (Kanada) Věk: 33 let

Klub(y) v daném období: Tampa Bay Lightning

Počet branek v přesilovkách od sezony 2013/14: 123

Počet asistencí v přesilovkách od sezony 2013/14: 123

Počet bodů v přesilovkách od sezony 2013/14: 246 Steven Stamkos je čistokrevným snajprem, který jde energicky a bleskurychle za gólem. Někdy dá přednost střele na branku, jindy chytře nahrává. Skauti Tampy Bay dobře věděli, co dělají, když si ho vybrali před patnácti lety jako prvního hráče v celkovém pořadí draftu. Sběratelé čepic a klobouků. 9 aktivních hokejistů, kteří nastříleli v NHL aspoň 10 hattricků Dvakrát už přivedl Lightning k zisku Stanley Cupu a dlouhodobě patří k nejproduktivnějším hráčům soutěže. Vynikající a výbušný bruslař má na Floridě podepsaný kontrakt do roku 2024. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 11 9. Patrick Kane (USA) Věk: 34 let

Klub(y) v daném období: Chicago Blackhawks, New York Rangers

Počet branek v přesilovkách od sezony 2013/14: 78

Počet asistencí v přesilovkách od sezony 2013/14: 179

Počet bodů v přesilovkách od sezony 2013/14: 257 Americký útočník Patrick Kane je řadu let jedním z nejlepších hokejistů na světě. Během dosavadní kariéry se už radoval z Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče ligy a také ze zisku Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu v NHL. Stal se prvním rodilým Američanem, který toto ocenění získal. Je také držitelem Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže a s Chicagem už třikrát vyválčil Stanley Cup. Za úspěch na ledě vděčí 178 centimetrů vysoký 80 kilogramů vážící borec kromě jiného také neobyčejné obratnosti, hbitosti a technickým dovednostem. Pasta a spol. 8 nejlepších hokejistů, kteří v NHL nosili (nebo nosí) na dresu číslo 88 Od chvíle, kdy byl v roce 2007 draftován jako první hráč v celkovém pořadí, spojil kariéru s Chicagem, ale v průběhu minulé sezony klub opustil a zamířil do New Yorku Rangers, kde mu vypršela lukrativní osmiletá smlouva. Novou ještě nikde nepodepsal, ale je jen otázkou času, než borce jeho kvalit někdo dobře zaplatí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 11 8. Leon Draisaitl (Německo) Věk: 27 let

Klub(y) v daném období: Edmonton Oilers

Počet branek v přesilovkách od sezony 2013/14: 125

Počet asistencí v přesilovkách od sezony 2013/14: 132

Počet bodů v přesilovkách od sezony 2013/14: 257 Leon Draisaitl je společně s Timem Stützlem nejvýše draftovaným německým hokejistou v historii NHL. V roce 2014 si ho vybral jako třetího v celkovém pořadí Edmonton. Syn bývalého trenéra extraligových Pardubic či Hradce Králové a někdejšího skvělého hokejisty Petera Draisaitla je komplexním hráčem, který si poprvé zahrál v NHL už v sezoně 2014/15, kdy naskočil do 37 zápasů a zaznamenal devět bodů (2+7). V dalším ročníku pak ukázal, že je opravdu výjimečným talentem. Legendární trojky. 9 nejlepších hráčů, kteří šli v draftech NHL na řadu jako třetí v pořadí Draisaitl má vynikající útočné instinkty, je výborným bruslařem, je silný na puku a kreativní. Kromě toho umí číst hru a předvídá, co se na ledě stane, takže dokáže být ve správný okamžik na správném místě. V minulé sezoně už počtvrté v kariéře pokořil v základní části stobodovou hranici. V létě roku 2017 podepsal v kanadském klubu osmiletý kontrakt, který mu zajišťuje až do roku 2025 průměrnou roční mzdu ve výši osmi a půl milionu dolarů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 11 7. Nicklas Bäckström (Švédsko) Věk: 35 let

Klub(y) v daném období: Washington Capitals

Počet branek v přesilovkách od sezony 2013/14: 48

Počet asistencí v přesilovkách od sezony 2013/14: 210

Počet bodů v přesilovkách od sezony 2013/14: 258 Ještě na dvě sezony má útočník Nicklas Bäckström podepsanou smlouvu ve Washingtonu. V klubu z hlavního města USA je už nyní živoucí legendou a jedním z kultovních hráčů. Capitals ho draftovali v roce 2006 jako čtvrtého v celkovém pořadí a od sezony 2007/08 nechybí v sestavě týmu. Nyní ho čeká sedmnáctá sezona. V předchozích šestnácti zvládl odehrát 1097 utkání a zaznamenal v nich 1032 bodů (271+761). Kdo má nejtragičtější skauty v NHL? Nejhůř si (asi) vybírá v draftu Vancouver Dvojnásobný mistr světa a stříbrný olympijský medailista pomohl Washingtonu v roce 2018 velmi výrazně k historicky prvnímu zisku Stanley Cupu. V přesilovkách, které si bez něho nelze představit, významně těží ze spolupráce s Alexandrem Ovečkinem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 11 6. Jevgenij Malkin (Rusko) Věk: 37 let

Klub(y) v daném období: Pittsburgh Penguins

Počet branek v přesilovkách od sezony 2013/14: 92

Počet asistencí v přesilovkách od sezony 2013/14: 167

Počet bodů v přesilovkách od sezony 2013/14: 259 Jevgenij Malkin se stal v roce 2009 prvním Rusem, který zakusil pocity z převzetí Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off. Bylo to zcela zasloužené, protože přivedl svůj tým fantastickými výkony ke Stanley Cupu. Ve 24 zápasech nastřádal do statistik neuvěřitelných 36 bodů za 14 gólů a 22 nahrávek. O tom, jak naplno šel tehdy do každého souboje, vypovídá i počet trestných minut, které si odseděl – bylo jich jednapadesát. Výjimeční! Jen těchto 6 Evropanů dosud získalo trofej pro nejužitečnějšího hráče play-off NHL Ruský útočník je aktuálně na druhé pozici v klubové historické tabulce podle počtu odehraných zápasů (1063) a s 471 nastřílenými brankami mu patří třetí příčka mezi všemi hráči v historii Pittsburghu Penguins. Pocity z výhry Stanley Cupu si zažil už třikrát - v letech 2009, 2016 a 2017. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 11 5. Nikita Kučerov (Rusko) Věk: 30 let

Klub(y) v daném období: Tampa Bay Lightning

Počet branek v přesilovkách od sezony 2013/14: 75

Počet asistencí v přesilovkách od sezony 2013/14: 190

Počet bodů v přesilovkách od sezony 2013/14: 265 Ruský útočník Tampy Bay LIghtning Nikita Kučerov už získal Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL, Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu i Ted Lindsay Award. A také dvakrát pomohl vybojovat Bleskům Stanley Cup. Třicetiletý borec patří už několik let k nejzářivějším hvězdám elitní zámořské ligy. 12 nejlepších hráčů v NHL narozených v roce 1993. Je mezi nimi i jeden Čech Ve floridském klubu dobře věděli, že osmiletá smlouva, která mu až do roku 2027 zajistí průměrný roční příjem ve výši 9,5 milionu dolarů, je skvělou investicí do budoucnosti. V nadcházející sezoně mu přistane na účtu deset milionů dolarů a nejspíše to budou opět velmi dobře vynaložené peníze. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 11 4. Claude Giroux (Kanada) Věk: 35 let

Klub(y) v daném období: Philadelphia Flyers, Florida Panthers, Ottawa Senators

Počet branek v přesilovkách od sezony 2013/14: 63

Počet asistencí v přesilovkách od sezony 2013/14: 206

Počet bodů v přesilovkách od sezony 2013/14: 269 Není velký, není ani nejrychlejší a nevyniká silou. Snad proto si ho vybrala Philadelphia v roce 2006 „až“ jako 22. hráče v draftu. Jenže Claude Giroux možná umí hrát hokej lépe než kdokoli jiný na této planetě, byť to fanoušci mnohých dalších hvězd patrně nebudou chtít uznat. Ostřelovači. 15 hokejistů, kteří od sezony 2010/11 vyslali v NHL nejvíc střel na branku V sezoně 2011/12 zářil vedle Jaromíra Jágra a v základní části nasbíral úctyhodných 93 bodů. Ve zkráceném ročníku 2012/13 měl průměr rovný bod na zápas, v sezoně 2013/14 skončil se ziskem 86 bodů (28+58) v 82 zápasech. V ročníku 2017/18 se poprvé v kariéře dostal nad stobodovou hranici. Není to tedy náhoda, že deset let nosil na dresu kapitánské céčko. To už ale neplatí. V předminulé sezoně byl vytrejdován na Floridu a od té minulé hraje v barvách Ottawy. V 35 letech patří k hráčům, kteří podávají v posledních sezonách v NHL nejkonzistentnější výkony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 11 3. Alexandr Ovečkin (Rusko) Věk: 38 let

Klub(y) v daném období: Washington Capitals

Počet branek v přesilovkách od sezony 2013/14: 172

Počet asistencí v přesilovkách od sezony 2013/14: 99

Počet bodů v přesilovkách od sezony 2013/14: 271 Ruský kanonýr Alexandr Ovečkin podepsal před sezonou 2008/09 třináctiletou smlouvu s Washingtonem. V klubu v době podpisu doufali, že by Ovečkin jednou mohl přivést Capitals ke Stanley Cupu, a to se v roce 2018 povedlo, takže peníze vynaložené na jeho mzdu se rozhodně vyplatily. Ovečkin byl v play-off k nezastavení a jeho touha po zisku cenné trofeje strhávala celý tým. Ve 24 zápasech posbíral 27 bodů za 15 branek a 12 nahrávek a zcela po zásluze získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů. Bezesporu je už nyní jednou z největších postav v historii světového hokeje. Ostrostřelci z Východu. Toto je 10 nejlepších ruských kanonýrů v historii NHL O jeho kvalitách svědčí suché statistické údaje, které říkají, že si drží průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas. Ovečkinův vstup do nejslavnější hokejové soutěže na světě byl impozantní. V roce 2006, tedy dva roky poté, co si ho v draftu jako prvního vybral Washington, se stal nejlepším nováčkem sezony. Během první stovky zápasů v NHL dokázal nastřílet 64 branek, což je víc, než se povedlo Gretzkymu, Lemieuxovi či Crosbymu. Ve stejném období nasbíral 128 bodů a ve statistikách za sebou nechal mimo jiné třeba Lindrose nebo Forsberga. Je jediným hráčem v historii, který byl jmenován do první pětky All-Star týmu v pěti prvních sezonách v NHL. Třikrát už vyhrál Hart Memorial Trophy a stal se teprve osmým hráčem v historii, jemuž se to podařilo. Jedenkrát byl oceněn Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování a devětkrát se stal držitelem Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 11 2. Sidney Crosby (Kanada) Věk: 36 let

Klub(y) v daném období: Pittsburgh Penguins

Počet branek v přesilovkách od sezony 2013/14: 92

Počet asistencí v přesilovkách od sezony 2013/14: 189

Počet bodů v přesilovkách od sezony 2013/14: 281 Co dělá ze Sidneyho Crosbyho jednoho z nejlepších útočníků v historii NHL? Maličkosti. Ve všem je o krůček před svými soupeři – nejen v bruslení, ale především v myšlení. Stejně jako kdysi Wayne Gretzky dokáže vymyslet úžasné věci, které často jeho spoluhráči ani nestíhají pochopit. Že má výjimečný talent, to se vědělo už velmi záhy. Ještě než byl draftován, skloňovala se v souvislosti s jeho jménem jména hokejových legend – Lemieuxe, Gretzkyho či Yzermana. Crosbyho výkony však nakonec předčily všechna očekávání. Dokazuje, že je neobyčejným hokejistou, který v sobě snoubí vynikajícího bruslaře, vytříbeného technika, tvůrce hry, excelentního nahrávače, výborného a pohotového střelce s neomylným čichem na góly, který navíc umí číst skvěle hru a má nadprůměrnou úspěšnost na buly. Báječní hračičkové! Jaromír Jágr a 12 dalších hráčů s nejšikovnějšíma rukama v historii NHL V šestatřiceti letech má vitríny nacpané cennými trofejemi a na většinu individuálních ocenění se nejspíš práší někde ve sklepě, protože je nemá kam dávat. Dvakrát vyhrál Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL, dvakrát se radoval z Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu, dvakrát si odnesl Maurice Richard Trophy a třikrát vyhrál Stanley Cup. Už nyní patří mezi největší hokejové velikány všech dob. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 11 1. Connor McDavid (Kanada) Věk: 26 let

Klub(y) v daném období: Edmonton Oilers

Počet branek v přesilovkách od sezony 2013/14: 71

Počet asistencí v přesilovkách od sezony 2013/14: 218

Počet bodů v přesilovkách od sezony 2013/14: 289 „Nový Great One.“ Přesně tak mluvili hokejoví experti o Kanaďanovi Connorovi McDavidovi před draftem v roce 2015 a nadšeně ho přirovnávali k největší legendě světového hokeje. A opravdu - Gretzkymu vyrostl zdatný následovník. Nebýt toho, že kvůli zranění zmeškal polovinu své premiérové sezony (2015/16), nejspíš by dostal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka v NHL. Sám velký Wayne Gretzky prohlásil, že jde o nejlepšího hokejistu, který vstoupil do NHL v posledních 30 až 40 letech. Rakety na bruslích. 11 nejrychlejších hokejistů v historii Utkání hvězd NHL Jen letmý pohled na jeho statistiky naznačuje, jak velký potenciál v něm dřímá. Dosud posbíral v 569 zápasech 850 bodů za 303 branek a 547 nahrávek a pětkrát se stal nejproduktivnějším hráčem soutěže. Přesilovky Edmontonu si bez jeho přítomnosti na ledě nelze představit. Třetinu všech bodů, které posbíral v základní části soutěže, zaznamenal právě při hře v početní výhodě. Foto: Profimedia.cz