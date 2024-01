Trumfová esa mezi mantinely. 10 aktuálně nejlepších středních útočníků v NHL

Hokejový střední útočník, to je často vůdce mužstva. Jsou to obvykle kreativní a hodně produktivní hokejisté a v NHL jde o nesmírně respektovaný post.



Kdo je momentálně nejlepším centrem v NHL? Na tuto otázku by se dalo odpovědět na základě mnoha statistik, kritérií a faktorů, a pokaždé bychom se možná dobrali k jiné odpovědi. Kdybychom se ale zeptali na NĚKOLIK aktuálně nejlepších středních útočníků v elitní zámořské lize, možná bychom se mohli dopracovat k uspokojivému výsledku. Třeba k takovému, jaký najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 11 10. Aleksander Barkov (Florida Panthers) Věk: 28 let

Bilance v sezoně 2023/24: 41 zápasů – 47 bodů (11+36) Nenechte se zmást jménem. Aleksander Barkov je sice synem bývalého sovětského hokejisty stejného jména, narodil se však v Tampere a kromě ruského má i finské občanství. Barkov je mimořádným talentem, jehož největší devizou je tvořivost, ale také urostlá postava. Měří 191 centimetrů a od puku ho jen tak neodstaví ani zkušení obránci. Střelci v pubertě. 10 hokejistů, kteří dali první gól v NHL v nejnižším věku Dvojce draftu z roku 2013 je nyní 28 let a je v nejlepším hokejovém věku. Se dvěma kvalitními křídly po boku je nezastavitelným hráčem. V ročníku 2020/21 vyhrál J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka. Ve sbírce úspěchů má také stříbro z mistrovství světa, olympijský bronz a Lady Byng Trophy pro nejslušnějšího hráče v NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 11 9. Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) Věk: 28 let

Bilance v sezoně 2023/24: 43 zápasů – 51 bodů (22+29) Leon Draisaitl je společně s Timem Stützlem nejvýše draftovaným německým hokejistou v historii NHL. V roce 2014 si ho vybral jako třetího v celkovém pořadí Edmonton. Syn bývalého trenéra extraligových Pardubic či Hradce Králové a někdejšího skvělého hokejisty Petera Draisaitla je komplexním hráčem, který si poprvé zahrál v NHL už v sezoně 2014/15, kdy naskočil do 37 zápasů a zaznamenal devět bodů (2+7). V dalším ročníku pak ukázal, že je opravdu výjimečným talentem. Trumfy pro přečíslení. 10 hráčů z NHL, kteří od sezony 2013/14 nasbírali nejvíc bodů v přesilovkách Draisaitl má vynikající útočné instinkty, je výborným bruslařem, je silný na puku a kreativní. Kromě toho umí číst hru a předvídá, co se na ledě stane, takže dokáže být ve správný okamžik na správném místě. V minulé sezoně už počtvrté v kariéře pokořil v základní části stobodovou hranici a v té současné ji zřejmě bude opět atakovat. V létě roku 2017 podepsal v kanadském klubu osmiletý kontrakt, který mu zajišťuje do roku 2025 průměrnou roční mzdu ve výši osmi a půl milionu dolarů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 11 8. Sebastian Aho (Carolina Hurricanes) Věk: 26 let

Bilance v sezoně 2023/24: 43 zápasů – 53 bodů (16+37) Útočník Sebastian Aho je typem nesmírně mazaného hráče, který dokáže vykouzlit téměř z ničeho obrovskou šanci – buď ji vyčaruje pro sebe, nebo pro některého spoluhráče. V současném ročníku odehrál za Carolinu 42 zápasů, ve kterých se blýskl 51 body. Pokud bude pokračovat v nasazeném tempu, překoná svůj osobní rekord z ročníku 2018/19, kdy posbíral 83 bodů (30+53). Kanonýři ze severu Evropy. 10 nejlepších finských ostrostřelců v historii NHL Kromě ofenzivních kvalit umí i dobře bránit a podává neuvěřitelně konzistentní výkony. Je to rozený vůdce, který umí diktovat tempo hry. Manažeři Hurricanes dobře vědí, jaký poklad v něm mají, a tak není divu, že přemýšleli, jak ho v klubu udržet co nejdéle. Ještě než mu letos v létě vyprší pětiletý kontrakt, který mu zajišťuje průměrnou roční gáži ve výši téměř osmi a půl milionu dolarů, dali mu k podpisu loni v červenci lukrativní osmiletý kontrakt, který ho v klubu může udržet až do roku 2032. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 11 7. Elias Petterson (Vancouver Canucks) Věk: 25 let

Bilance v sezoně 2023/24: 48 zápasů – 61 bodů (25+36) Nejvýše postaveným švédským hokejistou v draftu v roce 2017 se stál útočník Elias Pettersson. A to tento chytrý a agilní hokejista neodehrál do té doby jediné utkání v nejvyšší soutěži mezi dospělými. Odchovanec klubu Timra oblékal jeho dres až do konce sezony 2016/17 a válel ve druhé švédské lize. Tam se mu ale opravdu dařilo. Ve 43 zápasech nasbíral do statistik 41 bodů za 19 gólů a s 22 asistencemi se stal nejlépe nahrávajícím juniorem v historii této soutěže. Pracháči. Toto jsou nejlépe placení hokejisté z každého týmu v NHL v sezoně 2023/24 Po draftu přestoupil do klubu Växjö Lakers a hrál první švédskou ligu. V premiérové sezoně mezi elitou odehrál 44 utkání, nastřílel 24 branek a k nim přidal 32 nahrávek. Stal se nejlepším juniorem soutěže, vyhrál +/- bodování, pomohl mužstvu k mistrovskému titulu, byl nejlepším útočníkem sezony i nejužitečnějším hráčem. A to ještě pomohl švédské dvacítce ke stříbru na juniorském šampionátu a podílel se na obhajobě zlata reprezentace Tre Kronor na mistrovství světa dospělých. Pettersson je nejen skvělý ve hře dopředu, ale umí si báječně plnit i defenzivní povinnosti. Nechybí mu rychlost, akcelerace a především houževnatost. Žádný puk pro něho není ztracený a je radost sledovat, jak se dokáže v každém utkání vybičovat k úžasným výkonům. V premiérové sezoně v NHL získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ligy. V létě roku 2021 prodloužil ve Vancouveru kontrakt o tři roky, který z něj v této sezoně dělá nejlépe placeného hráče týmu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 11 6. Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) Věk: 36 let

Bilance v sezoně 2023/24: 44 zápasů – 48 bodů (27+21) Co dělá ze Sidneyho Crosbyho jednoho z nejlepších útočníků v NHL? Maličkosti. Ve všem je o krůček před svými soupeři – nejen v bruslení, ale především v myšlení. Stejně jako kdysi Wayne Gretzky dokáže vymyslet úžasné věci, které často jeho spoluhráči ani nestíhají pochopit. Že má výjimečný talent, to se vědělo už velmi záhy. Ještě než byl draftován, skloňovala se v souvislosti s jeho jménem jména hokejových legend – Lemieuxe, Gretzkyho či Yzermana. Crosbyho výkony však nakonec předčily všechna očekávání. Dokazuje, že je neobyčejným hokejistou, který v sobě snoubí vynikajícího bruslaře, vytříbeného technika, tvůrce hry, excelentního nahrávače, výborného a pohotového střelce s neomylným čichem na góly, který navíc umí číst skvěle hru a má nadprůměrnou úspěšnost na buly. VIDEO: Když se naštvou hodní kluci. 10 nejpřekvapivějších rvaček v historii NHL V šestatřiceti letech má vitríny nacpané cennými trofejemi a na většinu individuálních ocenění se nejspíš práší někde ve sklepě, protože je nemá kam dávat. Dvakrát vyhrál Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL, dvakrát se radoval z Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu, dvakrát si odnesl Maurice Richard Trophy a třikrát vyhrál Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 11 5. Jack Hughes (New Jersey Devils) Věk: 22 let

Bilance v sezoně 2023/24: 32 zápasů – 45 bodů (15+30) Před draftem NHL v roce 2019 se spekulovalo, po kom sáhne první vybírající, tedy New Jersey. V úvahu přicházela dvě jména – Kaapo Kakko, nebo Jack Hughes. Devils si nakonec pojistili amerického útočníka, který sice na mistrovství světa dospělých na Slovensku neohromil tolik jako jeho finský vrstevník, ale zase exceloval v mládežnických výběrech. Já na bráchu, brácha na mě. 26 sourozeneckých dvojic, jež se mohou v nové sezoně potkat na ledě v NHL Hughes je podle hokejových expertů výjimečným talentem a naprosto komplexním hráčem. Je nesmírně obratný a rychlý v pohybu i myšlení, špičkově bruslí a má neskutečně šikovné ruce, takže v soubojích jeden na jednoho je to v drtivé většině případů právě on, kdo z nich vychází jako vítěz. Tenhle borec má v nohách dynamit. Jakmile dostane puk, dokáže tak zrychlit, že ujede každému soupeři. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 11 4. J.T. Miller (Vancouver Canucks) Věk: 30 let

Bilance v sezoně 2023/24: 48 zápasů – 64 bodů (21+43) Třicetiletý Američan J.T. Miller je mistrem světa ze šampionátu hráčů do 18 i 20 let, žádný jiný úspěch ale během kariéry nezaznamenal. A to už léta patří k osobnostem nejprestižnější zámořské ligy. V draftu roku 2011 po něm sáhli jako po 15. hráči v celkovém pořadí Rangers z New Yorku, kde pak odehrál skoro šest sezon, než byl v roce 2018 vyměněn do Tampy Bay. Ke smůle urostlého centra strávil ve floridském klubu jen necelé dvě sezony. V roce 2019 byl vytrejdován do Vancouveru, takže už se nepodílel na zisku dvou Stanley Cupů. V kanadském celku si ale vybojoval nesmírně silnou pozici a v roce 2022 podepsal lukrativní sedmiletý kontrakt. 12 nejlepších hráčů v NHL narozených v roce 1993. Je mezi nimi i jeden Čech I když byl v předchozích sezonách velmi dobrým hráčem, v té současné je regulérní hvězdou soutěže. Pokud bude pokračovat v současných vynikajících výkonech, mohl by poprvé v kariéře pokořit hranici stovky bodů v základní části. I díky jeho hře jsou Canucks nejlepším týmem aktuální ho ročníku a jedním z aspirantů na zisk nejcennější trofeje. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 11 3. Auston Matthews (Toronto Maple Leafs) Věk: 26 let

Bilance v sezoně 2023/24: 45 zápasů – 57 bodů (39+18) V červnu roku 2016 se stal jedničkou draftu Američan Auston Matthews. Ještě před draftem, v létě roku 2015, oznámil, že odchází do Evropy a bude hrát ve švýcarské lize, čímž vzbudil v hokejovém světě velký rozruch. Sezonu 2015/16 strávil v klubu ZSC Lions a ve 36 zápasech nasbíral 46 bodů (24+22). Výjimečné hvězdy. 9 hokejistů, kteří dokázali v NHL získat Calder Trophy i Hart Trophy Hokejoví fanoušci ho mohli vidět v roce 2016 i na mistrovství světa dospělých, kde navzdory nízkému věku patřil k nejlepším hráčům Spojených států a v deseti zápasech nasbíral devět bodů za šest gólů a tři asistence. Jen o pár měsíců dříve pomohl celku USA k bronzu na šampionátu juniorů. Od sezony 2016/17 válí v dresu Toronta a patří k největším oporám týmu a hvězdám ligy. Hned v premiérové sezoně získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže, v roce 2021 se radoval z Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra, kterou získal i o sezonu později a jde si pro ni i v aktuální sezoně. Nádavkem dostal do rukou i Hart Trophy a Ted Lindsay Award. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 11 2. Connor McDavid (Edmonton Oilers) Věk: 27 let

Bilance v sezoně 2023/24: 41 zápasů – 60 bodů (17+43) „Nový Great One.“ Přesně tak mluvili hokejoví experti o Kanaďanovi Connorovi McDavidovi před draftem v roce 2015 a nadšeně ho přirovnávali k největší legendě světového hokeje. A opravdu - Gretzkymu vyrostl zdatný následovník. Nebýt toho, že kvůli zranění zmeškal polovinu své premiérové sezony (2015/16), nejspíš by dostal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka v NHL. Sám velký Wayne Gretzky prohlásil, že jde o nejlepšího hokejistu, který vstoupil do NHL v posledních 30 až 40 letech. 9 let poté. Jak si vedou hráči, kteří byli v draftu roku 2015 vybráni před Pavlem Zachou? Jen letmý pohled na jeho statistiky naznačuje, jak velký potenciál v něm dřímá. Dosud posbíral v 610 zápasech 910 bodů za 320 branek a 590 nahrávek a pětkrát se stal nejproduktivnějším hráčem soutěže. Přesilovky Edmontonu si bez jeho přítomnosti na ledě nelze představit. Třetinu všech bodů, které posbíral v základní části soutěže, zaznamenal právě při hře v početní výhodě. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 11 1. Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) Věk: 28 let

Bilance v sezoně 2023/24: 48 zápasů – 82 bodů (30+52) Nathan MacKinnon se stal v roce 2013 jedničkou draftu a hned ve své premiérové sezoně v NHL dokázal, proč si ho Colorado vybralo jako prvního v pořadí. Odehrál všech 82 zápasů, zaznamenal 63 bodů a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. Experti očekávali, že jeho výkonnostní růst bude pokračovat, ale Colorado pak zažívalo bídné časy a MacKinnona nebylo moc vidět. V ročníku 2017/18 se však Avalanche konečně zmátořili a kanadský forvard na tom měl lví podíl. V 74 zápasech posbíral 97 bodů za 39 branek a 58 asistencí a rázem se z něho stala jedna z nejzářivějších hvězd ligy. V další sezoně se dostal na 99 bodů a předloni přivedl mužstvo ke Stanley Cupu. Pubertální tahouni týmu. 12 nejproduktivnějších osmnáctiletých útočníků v historii NHL Je s podivem, že hráč jeho kvalit dosud nezískal Hart Trophy nebo Art Ross Trophy, ale vypadá to, že v aktuální sezoně si minimálně pro jedno z těchto ocenění cílevědomě jde. Pokud bude pokračovat v nasazeném tempu, mohl by mít po skončení základní části soutěže na kontě 140 bodů a více než padesát nastřílených gólů. Foto: Profimedia.cz